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​Тем временем умирают люди

Признание и завоз иностранных вакцин спасло бы огромное количество жизней россиян. Но нет

​Тем временем умирают люди
Фото admhmao.ru

Сегодня записывали видео с известным популяризатором науки Алексеем Водовозовым (обязательно гляньте или потом прочитайте интервью), и он рассказывал, среди прочего, что люди, которые привились последовательно «Спутником», а затем Pfizerили Moderna (или в обратном порядке) в рамках оказии или вакцинного туризма, регистрируют у себя бесподобные результаты в плане количества антител. Каждая вакцина в отдельности подобных результатов не дает. Понятно, что это нерепрезентативная выборка – речь о небольшом количестве людей, которые смогли вот так скомбинировать прививки, но все же.

Параллельно мы слышим о том, как многократно Владимир Путин выступает за «взаимное признание вакцин». Мол, это будет большой прорыв в деле борьбы с пандемией. И это тот (нечастый) случай, когда я с нашим президентом на 100 процентов согласен.

Но.

Если Россия так настроена на конструктивное сотрудничество – почему мы не сделать первый шаг и не инициировать регистрацию западных вакцин в нашей стране?

(Опять же, как рассказывал Водовозов, все не так просто – нельзя нашему Минздраву позвонить в Pfizer и сказать: «Ребят, мы вашу вакцину тут зарегистрировали, привозите» – инициатива должна пойти от разработчика. Но, будем реалистами – если наши власти подмигнут – то разработчик бодро прибежит со своими документами, какой бизнес откажется от потенциального рынка на 100 млн только взрослых людей, а вскоре и детей можно будет прививать)

Во-первых, и в главных, это спасет множество жизней. Обязательно найдутся люди, которые не прививались «Спутником», но раскошелятся на иностранный продукт – просто потому, что иностранное у нас обладает своеобразным магическим флером – качество иного уровня. Многие предпочтут ревакцинироваться Pfizer’ом, чтобы значительно усилиться против коронавируса. Так или иначе – это значит меньше заболевших, меньше обширных поражений легких, меньше людей под ИВЛом, меньше нагрузки на медицинскую систему.

Во-вторых, это действительно был бы серьезный шаг к некоторой позитивной международной разрядке. От России слишком часто (и весьма справедливо) ждут одних только гадостей, а тут – благое начинание. Даже если «западные партнеры» не поспешат делать ответное алаверды с признанием «Спутника» – да и бог с ними. У наших властителей будет больше поводов обвинять запад в лицемерии – знаете, если это сохранит жизни наших соотечественников и в стране появится выбор, какой вакциной привиться – пожалуйста. Даже сам обязуюсь посмотреть один выпуск «Вестей» с Дмитрием Киселевым, где он будет справедливо громить наших неблаговерных политических оппонентов. Так их!

Но почему-то мне не кажется, что подобное невозможно. Причем наши псевдопатриоты найдут тысячу причин, чтобы объяснить, почему ни в коем случае именно нам именно сейчас подобный первый шаг делать нельзя.

А в это время умирают люди.


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Сегодня в 23:23, просмотров: 49, комментариев: 0
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