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За что боролись?

Подростку нормально хотеть идти против системы. И он это перерастет

За что боролись?
Фото: pixabay.com

Побывала на собрании людей, которые называют себя общественниками, и, мягко говоря, осталась в шоке. Группа взрослых мужчин, у которых есть жены и дети, осуждают Инстасамку, девушку моего возраста, за то, что она «ходит в трусах», «берет микрофон в рот», пьет алкоголь и матерится. Будь это обыкновенная россиянка, никто бы не обратил внимания. Но она дает концерты и «активно пропагандирует» свой образ жизни в социальных сетях, а это могут увидеть подростки.

Не скажу, что все упреки в сторону выступления Дарьи Зотеевой были абсурдными. Понятное дело, что вести 10-летнего ребенка в клуб неправильно, но как мне кажется, здравомыслящий родитель просто этого не допустит. Совершенно другое – заявлять, что такие исполнители рушат институт брака и семьи своими выступлениями в открытой одежде и с «недвусмысленными движениями». В таком случае, ответьте мне, сколько институтов брака и семьи разрушили мужчины, которые выходят на балкон покурить в одном нижнем белье?

Я выросла на песнях небезызвестной группы «Бутырка» – ее любил мой отец. При этом я «каким-то чудом» не стала уголовницей и не использую тюремный жаргон. Концерт шансонье, кстати, скоро пройдет в театре СурГУ, но почему-то никто не возбухает на тему пропаганды «романтизации арестантской жизни». Наверное, всему виной возрастной ценз 18+.

Подростку нормально хотеть идти против системы. И он это перерастет. Через пять лет исчезнут из инфополя Инстасамки, Элджеи, Моргенштерны, и те дети, за которых так яростно ратуют активисты, станут морально выше этой музыки и переключатся на что-то еще – учебу, свои хобби, отношения. Противостоять этому бессмысленно и даже глупо.

В конце порекомендую для общего развития послушать старый трек группы Анакондаз «Член» и перестать трепаться, потратив освободившееся время на работу и своих детей. Все же, несовершеннолетние сталкиваются с массой других проблем, последняя из которых – матерящаяся со сцены девица в трусах.

P.S.: Я плохо отношусь к некоторым действиям этой исполнительницы, но мне совершенно все равно, о чем она поет, в чем выступает и как выражается. Если бы не весь этот негатив, я бы никогда не узнала, что Инстасамка посетит Сургут. Пожалуй, об «эффекте Стрейзанд» активисты думали в последнюю очередь.


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03 декабря в 08:19, просмотров: 1374, комментариев: 6
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
03 декабря в 11:39
Группа мужчин... Такое сильно акцентирование принадлежность к одному полу. Ставя его привилегированное положение. Половая идентичность доминирует.
Если сравнивать с противоположным полом. Выглядет как то угрожающи. Может быть присутствие представителей женщин, они же матери. Могла бы смягчить бурное обсуждение и погасить агрессию?
И тогда возможно многим не пришлось бы претворятся.
Флудер
не нравится
03 декабря в 13:07
В детстве слушал "Сектор Газа" и "Красную плесень".
Наркоманом и бандитом не стал.
"Сектор газа" и сейчас время от времени слушаю.
Ыть
не нравится
03 декабря в 14:12
Если вам все равно о том что делает тётенька самка из инстаграмки и ее влияние на неокрепшие умы, то какая вам разница что думает и делает "группа взрослых мужчин"?
Александр Наумов
не нравится
03 декабря в 14:39
по большому счету, сажать надо не участниц этой порно группы, а тех кто их организовал, лет так на 10 без права переписки. на урановые рудники.
Районный критик Александр Наумов
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03 декабря в 14:51
у меня лучше идея. таких вот персонажей на рудники. антиваксеров, оголтелых любителей сталинизма (это не про альберта леонова), и прочих абсолютно невменяемых членов общества.
Александр Радовский
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Сегодня в 10:59
Некоторые ПТУшники могут свою птушность и не перерасти. Поэтому зачем провоцировать?
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