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​Будут уроды

Что же гениального возникнет на месте сгнивших двухэтажек барачного типа

​Будут уроды
Фото из архива автора

Вот пришла новость:

«В Сургуте сносят дома на улице Артема. Некоторым зданиям уже больше полувека. Что появится на их месте – пока неизвестно. Известно, что в этом году в Сургуте планирует расселить рекордные 27 тысяч «квадратов» аварийного жилья. В новые квартиры переедут около 600 семей».

Очень интересно!

Что же гениального возникнет на месте сгнивших двухэтажек барачного типа, в которые расселила советская страна-нефтегигант своих первопроходцев-героев?

Уж точно не филиал музея Гуггенхейма с экспозицией об освоении нефтяного Супер-края. И даже не сквер имени нефтяников-первооткрывателей.

И даже не таунхаусы для их коллег-потомков.

Вероятнее всего, появятся высотные многоквартирные жилые дома-уроды-свечки из сайдинга без какой-либо идеи, кроме как выжать максимальную прибыль с минимального участка земли. Без дворов, без инфраструктуры, без смысла.

А должен быть - хотя бы! - квартал наподобие того, что в аналогичном микрорайоне - Строителей - создала 20 лет назад компания Северстрой. Тогда строителям никто не навязывал нелепых требований колотить безумные метры. Тогда они ещё думали о хоть какой-то среде.


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01 декабря в 07:54, просмотров: 1493, комментариев: 4
Комментарии:
Iriska
не нравится
01 декабря в 12:51
Задача проста - обеспечить отдельными квадратными метрами как можно большее количество народа, провести в эти квартиры-ячейки интернет и сделать так, чтобы поводов выйти на улицу в жителей было как можно меньше.

Внешний вид, архитектура и организация уличного пространства имеет значение только для тех, кто по этим улицам ходит.
Изнутри квартиры вообще всё равно как выглядит домик-муравейник снаружи.
Мало того, люди купят эти квадратно-метровые капсулы (в которых будут есть, спать, болеть, учиться) в ипотеку, чтобы через 20 лет их расселили по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.
Круговорот жилья в бюджете)
Alkonowa1ow
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01 декабря в 13:14
По последним сведениям власти в Сургуте наметили снести аж 200 деревянных двухэтажных 8-16 квартирных жилых домов пионерной пресловутой серии Минлеспрома. И деньги на эти цели якобы появились и немалые говорят. Миллиарды рублей. Планы хороши! Действительно пятьдесят лет для «деревяшек»- это запредельный срок эксплуатации. Всё-таки, это ж дерево, а не бетон. Гниет и плесневеет от времени. Хотя первые десять-пятнадцать лет для первопроходцев это было очень даже неплохое жилье. Тем более, если оно было сработано из соснового бруса. А вот щитовые фенольных дома бамовской серии, что к примеру в Солнечном строил Сургуттрубопровдстрой , это были изначально дерьмо. Фенол.
Однако планов о том, что будет на месте снесённых двухэтажек власти как обычно не озвучили. Есть подозрение, что наметившийся интенсивный снос двухэтажек вызван двумя благими целями. И не только состраданием к жильцам этого трудно даже назвать его благоустроенным жильем. Земля. Вот самый сильный стимул для властей начать снос деревяшек. Земля. Такой мотив сподвиг Собянина на реновацию пятиэтажек в Москве и даже девятиэтажек в блочном исполнении. Можно предположить что реновация пятиэтажек в Сургуте - это наше недалёкое «светлое будущее». И не столь далекое. Когда стоимость квадрата в Сургуте более ста тысяч, то сентиментальности нет места. Так что вместе с радостью в связи со сносом первых деревянных двухэтажных домов в 1-2 мкр города примешивается и чувство тревоги. Тревоги за то, что будет на месте этого действительно зелёного уголка, обжитого уютного уголка Сургута. Созданного руками человека среди дикой природы, на моих глазах созданного на месте первозданной тайги. Как буквально на голом песке силами одного энтузиаста здесь начали высаживать деревца (такие тонкие, привязанные к колышкам). Среди огромного массива огромной стройки первых микрорайонов нефтяников, где было все перекопано и взрыто, когда бульдозеры снимали верхний слой земли, обнажая ослепительной белый песок.
И если вот спустя полвека на обжитой и ухоженной земле вновь придут с бульдозерами и порушат все это, что было создано вручную, буквально на энтузиазме. Буквально вопреки природе. Придут ради возведения очередного муравейника. Придут ради превращения этого зелёного уголка Сургута в очередное железобетонное гетто. Это будет святотатство. Это будет верх цинизма по отношению не только к поколению первых, но к ко всем нам живущим на этой земле.
ieroglif8
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02 декабря в 04:50
Кто бы сомневался
kosha
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02 декабря в 19:16
Вроде на севере люди с деньгами , а все достижения архитектуры , чего достигли - уродища панельные . Муравейники теперь говорят . У нас было проще , построили как-то дом на 12 подъездов , целый квартал перегородили , от улицы до улицы , так в народе " бухенвальдом " и прозвали .
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