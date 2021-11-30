Что происходит в пенсионной системе в последние годы, и почему кризис ещё впереди

Есть ли шансы выжить у страховой пенсионной системы, которая является основной в РФ и охватывает огромное количество граждан? Часто в последнее время я слышу, что на пенсию надеется не нужно, и что ее вообще возможно не будет. Любые опасения не напрасны, так как они основаны на текущей ситуации, а она мягко говоря «плачевная».

Что происходит в пенсионной системе в последние годы, и почему я думаю, что кризис ещё впереди. Напишу вам несколько фактов, а вы сами сделаете выводы.

Наша пенсионная система построена по принципу солидарности поколений, то есть сейчас пенсионеров содержат работающие граждане за счёт своих отчислений в ПФР. Количество работающих потихоньку уменьшается, этому способствует демографический кризис 90-х, а также происходящие изменения в законодательстве, связанные с развитием самозанятости и удалённого труда, а вот количество пенсионеров растёт. Пенсионный возраст как раз и подняли, чтобы «сократить» количество пенсионеров.

Расчет пенсий полностью переведён в бальную систему, а стоимость балла устанавливается государством. Заработать баллы достаточно сложно, чтобы получить максимальные 10 баллов в год, нужно иметь стабильный заработок более 110 000 рублей в месяц и отчислять с него взносы. А вот стоимость балла очень маленькая при выходе на пенсию: в этом году балл стоит - 98,86 руб., в следующем - 104,69 руб.

Пенсия состоит из двух частей фиксированной выплаты, размер которой установлен государством (6044,48 руб.) и расчетной страховой пенсии. Если отнять фиксированную выплату от общей суммы пенсии, то это то, что пенсионер заработал.

Полная непрозрачность пенсии. Ни один пенсионер самостоятельно не разберётся правильно ли ему рассчитана пенсия. С этим вопросом ко мне, но я, к сожалению, не смогу помочь всем, поэтому так много пишу о пенсиях здесь. Пользуйтесь информацией.

Ну и ещё один факт, который очень хорошо видят те, кто работают с пенсиями. ПФР жутко экономит и любые спорные периоды сейчас просто исключаются из стажа, что влечёт за собой отказы в назначении пенсий. А их много, как никогда.

Можно приводить еще множество фактов, но даже так видно, что пенсионная система в глубоком кризисе, и я не вижу особых перспектив, чтобы она из него вышла в ближайшие годы.

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