Еще в 70-х годах молодежь Сургута рукоплескала песням, написанным Александром Градским

Известие о скоропостижной кончине Александра Борисовича Градского повергло всех в шок. Еще в пятницу все мы его видели на очередном выпуске музыкального конкурса «Голос». И ничего не предвещало столь трагического известия. И вот.

Уход из жизни таких личностей в музыкальном мире это большая трагедия. Большая трагедия для всех. С ним уходит целая музыкальная эпоха на вершине которой находился величайший и талантливый композитор, исполнитель и просто хороший человек – Александр Борисович. Его голос и его талантливое исполнение музыкальных произведений останутся эталоном для всех времен и народов.

Он вошел в музыкальный мир стремительно в совсем еще молодом возрасте. Его голос зазвучал мощно в фильме Андрона Кончаловского «Романс о влюбленных» и стал узнаваемым для всех. Затем зазвучали его произведения как композитора.

Помнится, летом 1975 году в Сургут приехал ВИА Тюменского индустриального института, который дал два концерта: в ДК «Энергетик» (в старом, который сейчас уже снесен) и в ДК «Строитель» (который еще, слава богу, не снесен). Их выступление шло с аншлагом. Залы были переполнены. В их репертуаре было много вещей из того, что исполнял или сочинил как композитор Александр Градский.

Наибольший успех имело еще не звучащее нигде произведение Александра Борисовича на стихи Роберта Бернса «В полях под снегом и дождем». Это был 1975 год и его «В полях под снегом и дождем» студенческий ВИА ТИИ исполнял на бис дважды в переполненном молодежью зале склада под стройматериалы, приспособленного под ДК «Энергетик» со зрительным залом на 400 мест. Такие были времена такие была музыка.

Вечная память Александру Борисовичу Градскому!