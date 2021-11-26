Политическая борьба не должна превращаться в силовое давление на бывшего журналиста

К Виталию Щербакову, бывшему журналисту, работнику пресс-служб в администрациях Сургута и Сургутского района, поработавшему на избирательный штаб Александра Клишина на прошедших выборах в думу Югры, пришли с обыском.

Эта история несет отчетливо политический характер. Александр Клишин – новый в Югре человек, попытался, не зная местных правил, безо всякого толкового общения с региональным истеблишментом, ворваться в предвыборный процесс. Стал оппонентом уважаемого человека – главврача окружного кардиологического центра Ирины Урванцевой. Возможно, пытался использовать против нее «черные» технологии – кто-то распечатал и распространил фейковые листовки (эка невидаль!). Проиграл. Всё. Что было на выборах – остается на выборах, если, конечно, речь не идет о каких-то эпизодах физического насилия, которые ну уж очень редки и точно не про этот случай.

Допускаю, что в дело вмешались некие политические силы, которые захотели «проучить» Клишина и привлекли для этого правоохранительные органы. Скажем так – не самый редкий кейс в Российской Федерации. Вполне вероятно, так пытаются подкопаться к Клишину через бывших работников его штаба. А может, подкопаться к клишинским деньгам, коих, судя по его барским расходам, немало.

Поэтому.

Я как журналист выражаю свою солидарность Виталию Щербакову и считаю, что давление на него должно быть прекращено. Если речь идет о политических разборках, то вестись они должны политическими, а не силовыми методами, тем более, если в этот процесс вовлекаются третьи лица.

В конце концов, выборы прошли. Ирина Урванцева уверенно их выиграла. Те несчастные листовки, кто бы их ни распространил, не нанесли ей никакого репутационного ущерба ввиду того, что она известный и более чем уважаемый в городе человек. Эту историю нужно закрыть, забыть и жить дальше.