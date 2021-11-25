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​Зима и парадоксы нашей жизни

Стоим в снежных пробках, подсчитываем убытки, готовимся к Новому году

​Зима и парадоксы нашей жизни
Фото siapress.ru

Зима началась, снег идет. Началось. Как всегда, для дорожных служб неожиданно, но тут уже традиция. Чтоб все везде к ней были готовы – не было такого отродясь и не будет. Хотя убирают – стараются. Тут от подрядчика зависит. Кто как относится.

По улицам Сургута еле-еле ползут машины, в каждой из которых последними словами проклинают ни в чем не повинных оленеводов, прочих представителей и дворников- гастарбайтеров. Других дворников и не бывает. А если и бывает, то редко. По мнению одних, дворники сидят и ждут, аки пожарные, чуть снег – лопаты в зубы и алга! Другие, имеют особое мнение – что дворники шумят, мешают спать, убирая дороги, тротуары и проезды. Демократия, плюрализм мнений. Пишут кляузы и те, и другие. Доставляя хлопот ответственным работникам администрации. По заваленным снегом тротуарам и дорожкам, мелкими шагами идут горожане, поминая добрыми словами городские власти, которые должны, по мнению многих, чуть ли не всем составом выйти на уборку снега.

Сколько людей в итоге ноги переломают? А со здравоохранением, как сообщил народу и миру главный по здоровью округа, как раз все хорошо. Кто как может – так и вакцинируется, кто не хочет – протестует. Все говорят о правах человека. То непривитые нарушают, мешая жить все остальным. То QR-коды мешают жить оставшимся. По моргам на экскурсии – очереди не наблюдается.

Перестал народ ходить по кафе и ресторанам. Ропчут предприниматели. Налоговая, наоборот – фиксирует увеличение продаж. Кассы передают сразу данные в налоговую. Если через кассу, а сколько мимо нее? А посему не Росстат, а налоговая сейчас источник, правдивых данных. Только она сказать может: падает уровень жизни или нет. На что и как тратят горожане деньги.

Опять же грипп, ОРВИ и ОРЗ. Сезон. Что имеем, тем и от того и лечимся. Или не лечимся. И тут главное, чтобы не заболеть всерьез. А то ведь и не уцелеешь. С другой стороны – чего толку жить долго? Сил нет, сам ничего не можешь, других мучаешь... Обеспеченная здоровая старость с ездой по миру – это не про нас. Пускай другие развлекаются. А мы существуем.

Зима. Скоро католическое Рождество, Новый год, православное Рождество, Старый Новый год и, на излете и несколько на отшибе – Буддийский Новый год. Все усиленно читают прогнозы астрологов и всякого рода шарлатанов и провидцев. Золотая пора для них. Готовят подношения Тигру. Причем не просто, а водяному черному Тигру.

И все вступают в год Тигра 1 января 2022 года.

Никому нет дела, что год Водяного черного Тигра наступит по лунному календарю с восходом солнца 2 февраля 2022 года.

Так и живем.


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Сегодня в 11:09, просмотров: 187, комментариев: 1
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Сегодня в 12:28
"Скоро католическое Рождество"(с)

И никому нет дела, что это не католическое, а Рождество по Юлианскому календарю, которое отмечают католики, протестанты, лютеране и даже ряд православных церквей (в Греции и Болгарии, например).

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