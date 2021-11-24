Многие россияне не хотят прививаться от коронавируса сами, а если их начнут заставлять прививать детей – может рвануть

Итак, в рамках борьбы с коронавирусом в России начинается операция «из огня да в полымя». Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом рассказала о том, что Минздрав вот-вот зарегистрирует вакцину от коронавируса для детей от 12 лет. Предполагается, что прививать ею будут с разрешения родителей, а после 15 лет – по решению самого подростка.

Думается мне, что этот кейс попадет в категорию «хотели как лучше, а получилось как всегда». На самом деле, чисто технически решение это абсолютно правильное. Если вакцина прошла испытания, если взрослым укололи больше сотни миллионов доз, и массового вырастания рогов и отваливания хвостов не случилось, и на детях испытали, и тоже все в порядке – то, конечно, надо прививать. К тому же, в некоторых странах этот процесс уже запущен.

Дети школьного возраста – отличные распространители коронавируса. Они обмениваются инфекцией на очных занятиях, потом приносят ее домой – мамам, папам и, что хуже, бабушкам и дедушкам. Более того, с приходом «дельты» дети и сами стали болеть, причем ощутимо и серьезно – шутка ли, если в Сургуте в октябре из 3 500 тысяч действующих больных было 500 несовершеннолетних разного возраста. Некоторые из них доходят до состояния, когда их кладут под аппарат ИВЛ.

То есть – разумом мы понимаем, что прививать детей, если вакцина хорошо испытана – можно и нужно. Так им самим будет легче перенести ковид, плюс сократится распространение вируса, а также появится новый пласт для усиления коллективного иммунитета.

НО!

Если в стране 30-40 процентов взрослых не горят желанием прививаться от коронавируса сами, то даже косвенное, легкое и вроде как даже необязательное вторжение в вопросы здоровья детей эти люди воспримут с крайним ожесточением.Более того, точно найдутся наши соотечественники, которые привились сами (типа «ну, я уж пожил, ладно, могу рискнуть»), но не захотят ставить вакцину своим детям.

Вы скажете: ну ведь все же добровольно, чего переживать? И вроде да. Но каждый из нас подспудно знает методы российской власти. Сегодня что-то ввели добровольно, а завтра постановка вопроса скорректируется во что-нибудь типа: «Либо прививаетесь, либо не ходите в школу». Получите, распишитесь.

Повторюсь – лично я считаю, что прививать детей от коронавируса можно и нужно, главное – проверенным препаратом. От гриппа же очень многие прививаются, от мала до велика. С «короной» мы должны прийти (и придем) ровно к тому же механизму. Но когда общество стремительно поляризуется, а власть кое-как пытается (безуспешно) выстроить коммуникацию и объяснить свои действия, такие резкие движения, как вакцинация детей, приведет к дополнительной дестабилизации.

Если речь действительно идет об исключительно добровольных прививках, и никто не будет напрягать людей (ох, как мало верится, что подобное возможно), то окей. А если государство в своем стиле начнет своей административной и силовой мощью давить граждан и понуждать ставить вакцину от коронавируса детям – боюсь, тут может и рвануть. Осторожно надо. Очень осторожно.