Удаленная работа должна быть правильно оформлена юридически, иначе могут быть проблемы

В последнее время участились обращения по консультированию о дистанционном режиме работы в связи с карантинными мероприятиями и злоупотреблениями со стороны работодателей.

Особенности трудового договора (ст. 57 и глава 49.1. ТК РФ):

1. Должно быть прямо указано, что работа носит дистанционный характер.

2. Условие о «дистанционке» может быть установлено, как при приеме на работу, так и в допсоглашении к действующему договору.

3. Обязательно установлено место работы вне места нахождения работодателя.

4. Условия труда на удаленном рабочем месте (чем и за счет кого оно оборудуется, как компенсируется использование работником личного оборудования и прочее).

5. Условия и порядок вызова работника на стационарное рабочее место или его выход по собственной инициативе.

6. Порядок взаимодействия работодателя и работника (передача поручений и результатов выполненных работ).

7. Порядок предоставления работнику отпусков.

8. Порядок оплаты труда.

9. Иные условия.

Но это в идеале...

На практике работодатели «забывают» правильно оформить условия о дистанционной работе, а затем, чтобы не платить работнику, составляют акты... о его отсутствии на рабочем месте – и увольняют за прогулы.

Произвол? Что вы! Работодатель считает, что это – честный бизнес. Бесприципный обман, к сожалению, становится нормой.

Как защитить себя при дистанционном выполнении работ?

1. До заключения трудового договора проконсультироваться с юристом.

2. Подписывать договор только после включения в него всех обязательных условий (если работодатель не желает этого делать, зачем вам такая работа, ведь можете остаться без оплаты).

3. Собирать доказательства поручений работодателя и их выполнения вами (файлы, скриншоты переписки, записи, ссылки на интернет-ресурсы и прочее).

4. Фиксация отсутствия оборудованного работодателем стационарного рабочего места для выполнения вашей трудовой функции (фото, видео, план помещения и так далее).

5. Доказательства использования вами для выполнения трудовой функции личного оборудования, программного обеспечения и пр. (фото, видео, чеки на оплату и другое).

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