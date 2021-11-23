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​Возможно, не очень красиво, но тепло и практично

Депутат из Нижневартовска Павел Елин, прибивший фанеру к остановке, ответил на критику

​Возможно, не очень красиво, но тепло и практично
Фото: instagram.com/elin_pavel_

«Депутат «Единой России» прибил фанеру к остановке и похвастался этим в сети» - с такими и не только заголовками вышли публикации в ряде СМИ по мотивам моего поста-отчета о выполнении обращения избирательницы об утеплении остановки.

Возможно, некоторые журналисты считают, что городские депутаты Нижневартовска должны заниматься исключительно запусками космических ракет и рассуждать только о высоком. Но правда жизни заключается в том, что наши избиратели гораздо чаще обращаются к нам совсем с другими, куда более приземлёнными вопросами. И долг любого нормального депутата пытаться их решить. В нашем случае ситуация выглядела следующим образом. В очередной раз разбитое стекло. Можно ждать, пока изготовят и поставят новое. А можно установить временную заплатку из фанеры, чтобы в мороз люди не мёрзли на остановке (в нашем городе уже минусовая температура). Да, возможно, не очень красиво, но тепло и практично. Новое стекло же, конечно, установят - внимание администрации на эту проблему было обращено с самого начала. А я, в свою очередь, и дальше продолжу работать на благо жителей своего округа и вести отчёт об этой деятельности.

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Сегодня в 17:27, просмотров: 254, комментариев: 3
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 17:55
Спасибо что не из гранатомета
Швондер.
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Сегодня в 20:13
Елин, посмотри барракуду и прими к сведению. Там много хороших идей
Александр Наумов
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Сегодня в 21:01
А я знаю где мусору много . Может собрать всех депутатов и отправить мусор собирать. Все какая никакая польза будет от них.
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