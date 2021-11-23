Власти Сургута озвучили, какие объекты могут появиться на месте демонтированного в парке Нефтяников кафе «Гудок»

Сургутянин Кирилл Акинцев выпускает у себя в социальных сетях сатирические новости о жизни города, которые имеют лишь некоторое, но важное отношение к действительности. СИА-ПРЕСС будет публиковать часть из них, если у вас есть желание читать больше этого материала – подписывайтесь на сообщество «ЖОПС: Жизнь, Общество, Политика Сургута» ВКонтакте. Редакция отмечает, что следующий текст – плод фантазии автора, все совпадения с реальными событиями и персоналиями случайны.

Кафе, выполненное в виде тепловоза с вагоном-рестораном, простояло в парке более двадцати лет и за эти годы, несмотря на всю свою внешнюю непритязательность, успело полюбиться многим.

– Я ни разу не застал его открытым, там, вроде, пельменная была… Но мы просто с пацанами водку пили там, в парке, песни орали, ссали на колесо этого тепловоза… Хорошее время было! А какая у Сургута еще история? Больше и вспомнить нечего, – делится своим мнением один из активистов, боровшихся за присвоение кафе статуса «арт-объекта».

Тем не менее, столь дорогой сердцу сургутян объект демонтирован собственником и сдан на металлолом.

Однако власти Сургута, прислушавшись к мнению горожан, решили, что на этом месте должно появиться нечто новое и знаковое, что станет новым местом притяжения горожан.

– На текущий момент мы рассматриваем разные предложения, – говорит представитель администрации Юрий Балдушкин. – Например, разместить на этом месте точную копию речного парохода «Святитель Николай», на котором Сургут в 1891-м году посетил наследник престола, будущий Император Николай Второй. Теплоход будет восстановлен в натуральную величину, там будет кафе-шаурма и дешевое пиво – все, как любят и в чем нуждаются сургутяне.

В качестве других инициатив, предложенных администрации, можно отметить:

– точную копию самолета ИЛ-62, на котором в Сургут прилетал руководитель СССР Михаил Горбачев в 1985-м году;

– точную копию подводного батискафа, на котором современный правитель, президент Владимир Путин, опускался на дно Финского залива.

Впрочем, идея возведения на этом месте культурного объекта ЖК «Гудок» тоже имеет место.

– ЖК «Гудок» – это будет арт-объект, – говорит Юрий Балдушкин. – Точная копия жилого дома высотой в двадцать пять этажей. Это будет не просто памятник, а настоящий живой объект: в нем разместятся 148 квартир, в котором будут жить настоящие живые люди. Тем самым сургутяне смогут не просто соприкоснуться с историей, а, так сказать, погрузиться в нее, стать ее частью.

Вопрос под рабочим названием «О благоустройстве парка Нефтяников» будет озвучен на городских общественных слушаниях в ближайшее время. На нем сургутяне смогут выбрать, как будет называться ЖК: «Гудок» или «Пароход «Святитель Николай».