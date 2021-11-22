16+
Логотип Сиапресс
USD  73,4506   EUR  82,7715  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Терпи до дома!

Подросткам до 14 лет вновь запретили посещать ТЦ. А что, если захотелось в туалет или просто погреться?

​Терпи до дома!
Фото: ptzgovorit.ru

Начну историей из жизни: около года назад во время прогулки в один из морозных дней мне приспичило в туалет. И уж не знаю, чем бы все это закончилось, если бы поблизости не оказалась пресловутая «Агора». Читатели с тонкой душевной организацией могут начать писать гневные комментарии и воротить нос, но все мы люди, и такая ситуация хотя бы раз приключалась с каждым.

К чему это я? А к тому, что сегодня продлили запрет на посещение подростками младше 14 лет торговых центров до 20 декабря. Просто представьте: вы идете пешком со школы или кружка, в поле зрения ни одного кафе, до дома еще далеко, а организм настойчиво требует уединиться в комнатке с «белым троном». Вы бежите в торговый центр, а вас не пускают. Цензурные слова для описания такого неприятного момента подобрать сложно.

И это еще полбеды. Совсем скоро вернутся холода. И тут уж как не одевайся, а пронизывающий ветер со снегом будут делать свое дело. Дети станут толпиться уже в магазинах, ларьках, «создавая угрозу распространения коронавируса». Самые отчаянные продолжат путь домой, и если не получат обморожение, то точно ослабленный иммунитет. А там, возможно, и ОРВИ с ковидом.

Предлагаю родителям несчастных подростков не только скупить весь товар с полок аптек, а еще, как в анекдоте про пациента с анализами, трехлитровые банки и чемоданы.


нравится (2) не нравится (5)
22 ноября в 20:39, просмотров: 425, комментариев: 1
Комментарии:
Александр Наумов
не нравится
22 ноября в 23:01
Не до 14, а до 16 лет следует внести запрет на посещение ТЦ и Кинотеатров, и да же магазинов.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 5413
  2. ​В ДТП под Сургутом погибли двое взрослых и пострадал ребенок 906
  3. ​У главы Сургута появился еще один заместитель 841
  4. «Не осуждаю никого». Глава югорского депздрава рассказал о бегущих из больниц медиках 777
  5. Власти Сургута избавятся от недостроя Копайгоры в центре города 775
  6. ​Из Астрахани с «пересадкой» на Урале: кто стал главным полицейским Сургута 767
  7. ​Снова сбой? Сургутянка не смогла воспользоваться QR-кодом из-за частого использования 737
  8. ​Народная артистка России Нина Русланова умерла от коронавируса 727
  9. Югорчанам показали, как будет выглядеть мост через реку Обь в районе Сургута 625
  10. ​Состояние нормальное: президент поставил еще одну прививку от ковида 530
  1. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7223
  2. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 5413
  3. ​Депутат Анатолий Сименяк потерял супругу 4307
  4. Ресторан «VIP 777» решил пойти на мировую 3791
  5. В югорских городах отлавливают бездомных собак 3434
  6. Почему отгудел поезд-ресторан 3415
  7. «Она жаловалась долгое время». Муж медсестры из ХМАО высказался о ее самоубийстве 3097
  8. ​Вартовчанин упал в шахту лифта с третьего этажа 3028
  9. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 2903
  10. «Сургут сам по себе светлый» 2615
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 11792
  2. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 9659
  3. Загрязнение природы в Югре послужило причиной для прокурорской проверки 9644
  4. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 9529
  5. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 9184
  6. ​Покуда жив-здоров... 8834
  7. ​В Нефтеюганске ученику восьмого класса вручили медаль «За проявленное мужество» 7806
  8. Адвокат-накродилер отправится в тюрьму на девять лет и выплатит штраф в 100 тысяч 7667
  9. Дочка «Роснефти» попалась на загрязнении леса в ХМАО 7612
  10. В Нефтеюганске отремонтировали подъезд к дачным кооперативам 7451

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика