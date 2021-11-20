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Сколько мы будем терпеть «творчество» таких персонажей, как Instasamka или Moneyken и позволять им выступать с концертами?

Я обратился в прокуратуру Сургута с просьбой проверить Instasamka и Moneyken на соответствие законам

Сколько мы будем терпеть «творчество» таких персонажей, как Instasamka или Moneyken и позволять им выступать с концертами?
Фото со страницы автора в Facebook

Morgenstern, Instasamka, Moneyken… сколько еще подобной нечисти должно появиться в медиапространстве, чтобы мы забили тревогу?

Вы знаете, особенно обидно становится, когда наблюдаешь как мама покупает билет на концерт этих персонажей своей несовершеннолетней дочке или сыну. В этот момент я задаю себе вопрос: она точно понимает, что делает? Она смотрела видео и слушала слова их песен? Знакома с их взглядами на жизнь? По-моему, это дно!

Считаю, что «творчество» этих персонажей однозначно заслуживает внимания, но не подростков и молодежи, а правоохранительных органов.

Сегодня подготовил обращение на имя прокурора г. Сургута с просьбой дать правовую оценку возможности проведения концерта INSTASAMKA и MONEYKEN в нашем городе. В случае обнаружения в их «творчестве» признаков, противоречащих действующему законодательству РФ – запретить концерт!


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Сегодня в 14:42, просмотров: 225, комментариев: 2
Комментарии:
Флудер
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Сегодня в 14:58
Эээ... а этот человек - точно депутат?
Ощущение, что дурачок какой-то. Тогда что говорить о тех, кто его выбрал?
На самом простом уровне: да, я лично не знаю, кто такие все эти люди, но если доверять статистике и количеству подписчиков, то их знают куда больше, чем депутата Нечипуренко На их концерты билеты раскупают, а на концерт Нечипуренко - сомневаюсь.
Поэтому сей демарш выглядит, как попытка попиариться на известности иных.
Если вы хотите что-то изжить - не замечайте этого.
Швондер.
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Сегодня в 17:07
Вроде молодой, а тупой
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