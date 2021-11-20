Я обратился в прокуратуру Сургута с просьбой проверить Instasamka и Moneyken на соответствие законам

Morgenstern, Instasamka, Moneyken… сколько еще подобной нечисти должно появиться в медиапространстве, чтобы мы забили тревогу?

Вы знаете, особенно обидно становится, когда наблюдаешь как мама покупает билет на концерт этих персонажей своей несовершеннолетней дочке или сыну. В этот момент я задаю себе вопрос: она точно понимает, что делает? Она смотрела видео и слушала слова их песен? Знакома с их взглядами на жизнь? По-моему, это дно!

Считаю, что «творчество» этих персонажей однозначно заслуживает внимания, но не подростков и молодежи, а правоохранительных органов.

Сегодня подготовил обращение на имя прокурора г. Сургута с просьбой дать правовую оценку возможности проведения концерта INSTASAMKA и MONEYKEN в нашем городе. В случае обнаружения в их «творчестве» признаков, противоречащих действующему законодательству РФ – запретить концерт!