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​Почему всем плевать

Спасение России от ее правового нигилизма – в реальных выборах

​Почему всем плевать
Фото mkset.ru

Интересную и важную тему поднял Сергей Глинских в своем блоге про то, как представители российской власти нарушают придуманные ими антиковидные меры, но при этом ждут и настаивают на том, чтобы граждане эту букву закона соблюдали неукоснительно.

Действительно, надо помнить о том, что элита во все времена становилась родоначальником нормы, она задавала модели поведения для всего остального общества. В этом ее сила и, что важнее, ее ответственность. Демонстрируя пренебрежение к собственноручно созданным правилам, элиты проецируют в широкие массы тот специфический правовой нигилизм, касающийся не только ношения масок, но и, например, нарушения правил дорожного движения, допустимости и внутренней готовности что-нибудь стащить с работы и так далее.

В общем, можно сколько угодно вещать с телевизора про необходимость вакцинации, ношения индивидуальных средств защиты и социальной дистанции, но, если люди видят, что говорящий сам этого не делает – эффект от внушения будет резко ниже.

Есть еще один нюанс. Он заключается в том, что россияне отодвинуты от участия в выработке разнообразных норм – не только по коронавирусу, но и в целом. Зачастую влияние заинтересованной части общества заканчивается на том, чтобы затоптать готовящийся законопроект массой дизлайков на сайте regulation.gov.ru, где публикуются предварительные документы по потенциальным законам (не стоит обольщаться – то, что власти действительно нужно провести за пять дней в Госдуме, там не появляется). Ну, или колупать какие-то уже принятые нормы и правила при помощи петиций или общественного давления на депутатов. По большому счету, все.

То есть ни прямого (референдумного типа, как в Швейцарии), ни косвенного (через реально избранных и представляющих интересы людей депутатов) влияния на принимаемые решения россияне не имеют. Власть закупорилась в своем пузыре и выдает разнообразные директивы в соответствии со своим чувством прекрасного, граждане иногда возмущаются и пытаются постучаться в бункер и крикнуть в какую-нибудь щелочку: «Эй, вы чего творите?» – скажем так, не самый эффективный и конструктивный способ взаимодействия.

Решается это, как ни странно, реальными выборами, в ходе которых парламент собирается из тех, кто в первую очередь зависит от избирателей (а не администрации президента) и стремится в интересах своего электората действовать, чтобы повысить шанс на возвращение в это кресло через пять лет. Они-то и смогут задать с большой трибуны вопросы о том, почему мы вводим такие меры, а не такие, зачем нам вот этот маразм, и как мы реально поддержим людей и бизнес, а не будем делать вид, что поддерживаем. В идеале, конечно, чтобы таких людей было явно больше половины парламента, чтобы они представляли разные партии и им для принятия решений приходилось договариваться и кооперироваться – но к этому нам еще топать и топать.

Так вот – если бы существенное количество россиян понимали, что они косвенно, через реально избранных ими депутатов, приняли участие в выработке неких правил, их сомнения и тревоги были озвучены, услышаны, обсуждены – реально, а не в нашем симуляционном формате – это бы существенно повлияло на исполняемость принимаемых государством решений.

И, отвечая на вопросы скептиков – нет, от этого Россия мгновенно не расцветет, деньги не будут расти на деревьях, мы не победим за два месяца пандемию, но, как минимум, приблизиться к решению многих как застарелых, так и актуальных проблем, мы сможем существенно. Уж точно уровень соблюдения антиковидных мер бы вырос. И среди элит, и среди простых граждан.


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Сегодня в 14:22, просмотров: 72, комментариев: 0
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