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​Каким будет следующий ход?

Студенты СурГУ представят Югру в финале Всероссийского конкурса «Твой Ход»

​Каким будет следующий ход?
Фото предоставлено автором

Во всех федеральных округах страны подвели итоги полуфиналов Всероссийского конкурса «Твой Ход» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Югру в финале конкурса представит тройка инноваторов, двое из них – студенты Сургутского госуниверситета – Эльдар Беляев и Екатерина Батищева. 1000 талантливых ребят из 76 регионов России 27–29 ноября поборются за главные награды первого в истории «Твоего Хода».

Конкурс проходит в три основных этапа: диагностика потенциала и образовательный курс по управлению своим развитием; разработка проектов по направлениям конкурса, экспедиции по регионам страны; решение мегавызовов в регионах России, реализация вместе с наставниками и экспертами инициатив для улучшения социально-экономических условий в регионе. Студентка 2-го курса направления «лингвистика» Института гуманитарного образования и спорта узнала о конкурсе в период сессии.

«Сначала не обратила на него внимания, но потом ради интереса в перерывах между подготовкой к экзаменам стала решать разные психологические тесты. Как оказалось, это был первый этап. Я набрала нужное количество баллов, и уже в июле мы с подругой объединились в команду, нам нужно было решить один из кейсов. Мы выбрали «5 шагов благоустройства» и предложили идеи, что, на наш взгляд, можно привнести в инфраструктуру Сургута. В частности, предложили развитие в городе стрит-арта пространства, возможное проведение стрит-Арт фестивалей, куда бы съезжались художники со всей России. Еще были идеи по созданию интерактивного (что очень важно) музея, посвященного Сургуту, а также развитию промышленного туризма. Часто с ней вспоминаем… За окном было лето, а мы составляли диаграммы, таблицы, презентации для защиты проекта. Было очень интересно, мы смогли пройти в полуфинал. Дальше – Челябинск, полуфинал. Я не сразу на него решилась, почему-то, но рада, что в последний момент все же приняла верное решение. Это было очень круто! Мы работали в командах, определяя свои роли, сильные и слабые стороны, постоянно находились в условиях неопределенности и максимально сжатого времени. Мне очень понравилось, захотелось творить, развиваться, работать. И вот мне пришло приглашение – я в финале, поеду в Сириус проектировать университет будущего! Волнительно, конечно, но как же это здорово стать частью большого проекта и внести свои предложения в создание чего-то потенциально нового», – рассказывает счастливая обладательница путевки в финал.

«Твой ход» – это длинная история, которая началась еще в июне, когда я зарегистрировался и проходил тесты для определения своих сильных сторон, роли в команде. На следующем этапе мы решали кейсы. Наша команда выбрала кейс от «Опоры России», мы планировали бюджет молодой семьи, составляли их инвестиционную стратегию исходя из актуальных обстоятельств жизни. И вот, наконец, полуфинал, где нам дали столько информации и эмоций. Перевариваю все произошедшее до сих пор! Это были очень насыщенные 48 часов в Челябинске. Нам были предложены деловые игры, разработка проектов: от глобальных мер по решению проблем экологии и кроссуниверситетского образования до бюджетирования студенческих сообществ на вузовском уровне. Работа под пристальным вниманием фасилитаторов. Определение ролей. Я вышел за рамки своих компетенций, чтобы приобрести новые. Повысил свой уровень diversity, как нас учили фасилитаторы. А ещё выпрыгнул из зоны комфорта со строгими регламентами мероприятий, по большей части, научных, образовательных, из области медицины. Зачем? Я же четко знаю, что хочу быть врачом. Основополагающий навык человека современного и успешного – работа в режиме высокой неопределенности. Тот победит, кто эффективно и быстро адаптируется к высокоскоростным изменениям окружающего мира. В этом истина! Нужно научиться жить в новом мире», – уверенно заявляет Эльдар, студент второго курса направления «лечебное дело» Медицинского института. Напомним, не так давно он одержал победу в номинации «Интеллект года» в престижном окружном конкурсе «Студент года Югры». Будущий дипломированный специалист здравоохранения подчеркивает, что «Твой Ход» не только позволил ему прокачать скиллы работы в команде, проектирования, коммуникаций, эмоционального интеллекта, но и научил быть пластичным в своих решениях.

Желаем, чтобы и следующий ход студентов СурГУ принес победные результаты!

Справка:
Целью конкурса является содействие в профессиональной реализации участников и построении индивидуальной траектории личностного роста. Организаторами выступают АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Всего заявки на участие в конкурсе подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны. В полуфинале приняло участие 10 000 студентов. Финал пройдет в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. По его итогам будут названы 200 победителей, которые получат премии в размере 1 млн рублей. Эти средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. А самые активные участники будут приглашены на стажировки в крупнейшие российские компании.


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Сегодня в 18:07, просмотров: 154, комментариев: 0
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