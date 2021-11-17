Как появляется первое поколение бездомных животных, и кто виноват в нападениях собак на людей в Югре

Тысячи владельческих собак находятся на самовыгуле. То, что они на людей нападают, мы с вами уже выяснили. Дальше, оказывается, что они, ко всему прочему, не стерилизованы, и друг с другом, естественно, так скажем, скрещиваются. Дальше у них появляется потомство, которое оказывается на улице. А вот вам ответ, откуда берутся бездомные собаки в Югре. Они берутся отсюда. Хозяева забирают собачку с улицы после того, как она погуляла, а потомство ее заберут? Нет, их выкидывают на улицу. И это первое поколение бездомных животных. А еще очень часто своих питомцев выкидывают на улицу. Так это вопрос к кому – несчастным животным или к владельцам?

В Югре самовыгул животных запрещен или нет? Чиновники скажут, что нет. Следующий вопрос. А региональным КоАПом штрафы за самовыгул установлены? Тоже нет.

И третий вопрос, который нужно задать чиновникам. Сколько приютов в Югре построено за последний год? Кого надо привлекать к ответственности за нападение на людей собак и владельческих, и бездомных? Никого, потому что чиновники не выполняют свою работу.

Подробнее о том, как в Югре обстоят дела с безнадзорными животными – в материале siapress.ru «Не собачье дело»