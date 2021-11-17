В чем смысл обработки домов против ковида

За два года пандемии мы многое познали и о ковиде, и о способах борьбы с ним. Над некоторыми нашими страхами из «первого этапа» пандемийной жизни сегодня мы смеемся - как, например, ходили в масках по пустому парку или протирали антисептиками пакеты с едой из супермаркета или обливали спиртом подошвы ботинок. Потому что тогда у страха глаза были велики и это было простительно.

А вот сургутские управляющие компании как будто так и застряли где-то в недалеком прошлом. Они возобновили работу по обработке подъездов каким-то раствором против... ковида. Уж сколько смеху было год назад, когда коммунальщики театрально чем-то обрызгивали поверхности в многоквартирных домах, когда улицы поливались то ли спиртом, то ли хлор-раствором! Идиотизм - писали мы и другие журналисты. Идиотизм!

Потому что эти «аэрозольные» шоу никак не помогают уничтожению ковида. Мы же не лижем тротуары языком, да и перила в подъездах тоже - вообще стараемся не прикасаться к поверхностям лишний раз. И вот опять - обработка домов против ковида.

Бред сивой кобылы.

Пустая трата сил и средств.

Показуха, призванная пугать население и стимулировать его вакцинироваться.

Некуда списать деньги.

Показуха!

Лучше бы на эти деньги дополнительный прививочный пункт открыли. Или отремонтировали сколько-то домофонов. Да просто бы лишний раз протерли полы в подъездах. Тараканов бы потравили, в конце концов.

Можно было бы и не обращать внимания на подобные глупости наших управляющих компаний (скорей всего, выполняющих указание департамента городского хозяйства), если бы они не оперировали деньгами жильцов. Вот это опрыскивание домов от неизвестно чего с заведомо нулевым эффектом оплачивает каждый житель города.

Интересно, насколько дороже стало обслуживание подъездов в Сургуте и как у жильцов выросла плата за содержание общего имущества?