Полеты с российским лоукостером как особый вид унижения

Единственный российский лоукостер с нами уже давно, но мы никак не можем привыкнуть к нему. Хотя, казалось бы, все так просто: авиакомпания предлагает дешевые перелеты за счет исключения ряда сервисов. Хочешь сделать свой полет комфортнее плати – всё честно.

И вот на возмущение сенатора Эдуарда Исакова в «Победе» гордо заявили: «Очевидно, сенатор считает, что было бы лучше включать в стоимость билетов сразу все услуги повышенного комфорта, вне зависимости от того, нужны они клиенту или нет. Но мы категорически против этого: наши клиенты никогда не будут платить за то, что им не нужно».

Я слетала с этой авиакомпанией недавно и вот, что скажу.

Это не экономит деньги

Перелет из Москвы в Екатеринбург с ребенком и сумкой багажа до 20 кг мне обошелся в 8 897 рублей. При этом полет из Екатеринбурга в Воронеж не на лоукостере с тем же ребенком и багажом до 23 кг стоил 8 988 рублей. То есть полет на лоукостере обошелся дешевле. На 91 рубль.

При этом надо помнить, что из Екатеринбурга в Воронеж летает одна авиакомпания, из Москвы в Екатеринбург – несколько. Я могла выбрать другого перевозчика и, возможно, даже сэкономила бы, но при перелетах из столицы мы учитываем аэропорт и время вылета, а не сравниваем цены билетов до копейки.

Наверное, мы ждем от лоукостера чего-то более интересного, чем экономии в 91 рубль и стоимости дополнительных услуг, превышающие пределы разумного. Например, стоимость одного места багажа до 20 кг у «Победы» – почти 1,5 тысячи рублей, не у лоукостера – около 800 рублей.

Если бы было можно – летели бы стоя?

С самого начала посадки в самолет задаешься вопросом: а если бы разрешили продавать все места, часть пассажиров летела бы стоя?

Сейчас объясню. Я не покупала места, потому что для меня не принципиально, где сидеть – у окна или у прохода. Но в обычной авиакомпании был выбор бесплатных мест у окна. В «Победе» все места у окон платные. Допустим, смотреть на облака – особый вид комфорта. Но авиакомпания рассаживает бесплатно, судя по всему, только в ряды, где у тебя уже будет сосед (который оплатил место у окна).

В результате так вышло, что самолет летел из Москвы в Екатеринбург с несколькими абсолютно пустыми рядами. Хотя, казалось бы, сейчас пандемия и, если есть возможность увеличить социальную дистанцию между пассажирами – почему бы этого не сделать. Видимо, потому что лоукостер не готов на такую благотворительность: не заплатили за место, сидите кучкой.

Мягкое унижение

После полета с «Победой» чувствуешь себя несколько растерянным и… униженным. Я понимаю сенатора Исакова и других пассажиров авиакомпании, которые остаются недовольными после полета. Такое ощущение, что политика компании такая: чуть-чуть зачмырить. Простите за грубость.

Уже при посадке включают запись актера Сергея Бурунова, который оповещает пассажиров, что местами меняться нельзя: запомните это и в следующий раз, если заходите сидеть рядом с мужем, оплатите место в салоне. Я не летала с мужем на «Победе», но что-то мне подсказывает, что нас бы рассадили принципиально. Кстати, наша региональная компания садит пассажиров, которые вместе покупают билеты, рядом.

Дальше актер говорит, что кресла в салоне не откидываются, место между рядами сокращено и так далее.

В самолете «Победы», правда, не откидываются спинки кресел, нет кармашка у впереди стоящего кресла (видимо, чтобы не складывали туда, что попало), немного места для ног.

Но почему же тогда стоимость билетов у лоукостера почти (или даже совсем) не отличается от цены перелета с обычной авиакомпанией? Где спинки кресел откидываются, ноги можно выпрямить, можно выбрать бесплатно место у окна, перевозка багажа стоит почти в два раза дешевле. И где тебя не будут уже при посадке упрекать в том, что ты не оплатил себе место.

Остается только надеяться, что планы по запуску еще одного лоукостера в России осуществят. И, может быть, конкуренция даст россиянам шанс понять, что же это такое – лоукостер.