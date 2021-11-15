Новый закон о защите животных не отличается гуманностью по отношению к людям и собакам

Примерно год назад я подверглась нападению собаки. И тогда это был рядовой случай – по моим ощущениям, такие инциденты случались с небольшой периодичностью, но, все-таки, вызывали негодование. И вот сейчас – в Лангепасе стая бездомных собак загрызла женщину, в Сургуте безнадзорные псы покусали школьника, в Лянторе свора агрессивных животных окружила маму с ребенком. Все это произошло буквально на прошлой неделе.

Закон, при котором бездомных животных после всех ветеринарных манипуляций отправляют обратно на улицу, не отличается гуманностью по отношению к людям и собакам одновременно (да простят меня зоозащитники). Мы никогда не сможем узнать, что спровоцировало собаку в той или иной ситуации, а страдают взрослые и дети. Мы никогда не сможем узнать, заберут то или иное животное в добрые руки или оно погибнет во время суровой северной зимы от голода и холода. Скажите честно, среди ваших знакомых есть хоть один, кто решил приютить собаку с биркой на ухе?

Так, может быть, гуманнее усыпить?