В Югре прошла лекция о том, что нужно обычному человеку нужно знать об онкологии

Научно-популярная лекция об онкологии прошла сегодня, 13 ноября, в режиме онлайн для жителей Югры и всех желающих. Ее организовал «Интеллектуальный клуб», а в качестве спикера выступила выпускник биологического факультета СурГУ и кафедры биохимии СПбГУ Клавдия Карпачева.

«Рак уже давно не является приговором. Жизнь с онкологией – это, прежде всего, жизнь. Но мало кто готов к встрече с этой жизнью. Когда звучит диагноз, на глаза падает пелена и способность эффективно мыслить и действовать куда-то улетучивается. Никто не готов к этому на все 100 процентов, но в этом выступлении прозвучат некоторые основы, которые помогут людям, которые будут бороться с раком сами или помогать своим близким», – так анонсировали это выступление организаторы лекции.

В ходе разговора спикер рассказал о различных видах рака, о нюансах и важности проведения биопсии, современных форматах лечения онкологии, а также том, как отличить настоящий онкоскриннинг от маркетинговых «подделок».

Это первая лекция из серии нескольких научно-популярных выступлений, запланированных на ноябрь-декабрь 2021 года. «Интеллектуальный клуб» сообщает, что эти мероприятия проводятся в рамках проекта «Предпринимательский университет», поддержанного Фондом президентских грантов.