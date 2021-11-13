Городские рынки отлично работают и востребованы людьми во всем мире. В Сургуте будет так же

Уважаемая читательница siapress.ru под ником Iriska высказала серьезный скепсис относительно будущего сургутского рынка, который городские власти хотят модернизировать с привлечением инвестора. В своем блоге она высказала сомнения в том, что рыночный формат в принципе актуален для нашего города из-за того, что молодежь предпочитает фаст-фуд, ей вообще неинтересно качественное мясо и его готовка, а лишний фуд-корт («обжираловка») в городе неактуален ввиду того, что там рядом есть, где нормально поесть. Позволю себе не согласиться с уважаемой Irisk’ой, готов по этому поводу заочно подискутировать.

Я бы вполне мог согласиться с ее доводами в одном случае – если бы не видел в жизни других рынков, кроме несчастного «Центрального» в Сургуте. Он действительно оставляет гнетущее впечатление, и перестройкой его стоило бы заняться лет эдак десять назад.

Но так вышло, что я успел повидать различные рыночные форматы не только в России, но и некоторых других странах. Они работают, привлекают крайне разнообразную аудиторию, и я не вижу ни одной причины (кроме чисто профессиональной – компетенций бизнеса, который рынком управляет), почему это не должно сработать в Сургуте.

В Тюмени я жил возле рынка «Михайловский». Чистый, ухоженный, с огромным количеством различной фермерской и не только продукции со всей области (был даже наш родной «Сургутский мясокомбинат»). Правда, без фудкорта, но с наличием трех-четырех кафешек, плюс пары точек с едой навынос. И, знаете, если в будние дни на этот рынок приезжало и приходило небольшое (но и не маленькое) количество людей, то в выходные парковка забита, а внутри здания – нельзя сказать, что «не протолкнуться», но народа очень много.

Ошеломительное впечатление на меня некогда произвела ярмарка в Мюнхене. Площадь, уставленная столами со стульями, вокруг – куча киосков и магазинов с самой разнообразной едой и «сырьем» (мясо, рыба, морепродукты, фрукты, овощи и так далее), чуть подальше – нечто вроде блошиного рынка со всякой мелочевкой. И во вторник (я даже запомнил, что это был вторник, хотя дело происходило восемь лет назад) еще до обеда там было реально не протолкнуться. Народ ходит и что-то покупает, заседает за столиками с вкусным пивом и вкусной едой, общается (к слову о том, какую социальную роль играют рынки) – в общем, кипучая жизнь как она есть.

Когда уважаемая Iriska говорит о том, что молодежи неинтересно, условно, ходить за мясом и крутить фарш дома, когда есть фастфуд и доставка – она отчасти права, но лишь отчасти. Действительно, наличие такой опции, как заказ вредной еды, когда нет сил или желания что-то готовить – это то, что частенько используют многие люди, и это нормально. Но я бы не стал категорически утверждать, что молодежь не будет ходить на рынок – хотя бы по той причине, что рынка у нас сейчас особо нет. Вы дайте опцию – красивое и качественное пространство, где есть хороший ассортимент – и увидите, что сургутяне разных возрастов будут с удовольствием ею пользоваться.

Главное – наличие выбора. Если выбирать приходится между дорогим и не всегда хорошим мясом из сетевого супермаркета и фастфудом – это одно. Когда в эту систему включается, может, и не дешевое, но хорошее фермерское мясо, плюс свежая рыба, фрукты, овощи, только что выпеченный хлеб, всякие салатики, специи, молочка, сыр, местное пиво – это совершенное другое. Это просто другой уровень потребительского поведения в плане еды. Но чтобы на него выйти – нужно, чтобы появилась такая возможность.

И, да – если в Сургуте появится хороший рынок, это совершенно не приведет к запустению и закрытию фастфуда и ресторанов. Лично я, всегда имея замороженную говядину или баранину с местного рынка в холодильнике, нет-нет да закажу какие-нибудь суши или чизбургер – просто когда лень заниматься готовкой или хочется разнообразия.

Так что по-прежнему желаю сургутским властям найти хорошего инвестора и модернизировать рынок по лучшим образцам, благо, примеров много. Если сделать работу качественно – это точно даст результат. Еще раз – во всем мире это работает, во всем мире это востребовано, значит, и в Сургуте будет.