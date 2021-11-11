Модернизация сургутского рынка – очередной проект по захоронению денег

Постоянная читательница siapress.ru под ником Iriska высказалась по поводу модернизации сургутского муниципального рынка под тематическим выпуском проекта «О чем говорят». Публикуем ее мнение полностью.

«... это очень такое традиционное место притяжения граждан в одну точку, где люди не только совершают покупки, но и элементарно общаются, обсуждают какие-то новости» – нет никаких точек притяжения больше. Людей на улицах стало меньше, дети не гуляют вообще, только утром и днем по дороге в школу из школы. В парках еще люди есть, в ТРЦ, в магазинах с товарами первой необходимости, ну, в аптеках. Все.

Кто тут где притянулся на рынке? Каждые выходные бываю там, говядину сайгатинскую (не реклама!), сливки сингапайские, сыр алтайский у Бердюжьего и салатики корейские покупаю. В ателье там швейка хорошая, к ней еще могу зайти.

И никогда я не видела, чтобы на этом рынке общались с кем-то кроме продавцов и то исключительно в процессе выбора товара. Какие новости? Кто идет на рынок обсуждать новости и общаться? Вы серьезно? У вас отключили интернет что ли? Люди общаются в соцсетях и мессенджерах. Родители с детьми общаются в интернете в течение дня, переписываясь голосовыми сообщениями иногда вместо звонков.

Этот несчастный рынок архаика уже по сути заявленного формата. Давайте примем как неизбежность, что люди тупеют и обленились настолько, что им надо все уже готовое и, желательно, с доставкой. Из чего сделана еда, как приготовлена, вредно / полезно – вопрос десятый. Главное – быстро и чтобы не париться. Вы видели очереди в МаХ-аФто в Союзе? Это такое количество людей готово есть то, что там продают. Как вы думаете, все эти люди придут на «Центральный рынок» за свежим мясом и начнут его дома крутить в фарш, чтобы приготовить себе котлетку? Нет! Они будут стоять с очереди по часу, чтобы купить готовое. Неважно из чего оно и на чем его жарили. И так во всем.

Много молодежи вы встречали на «Центральном рынке»? Вы видели молодых людей, выбирающих свежее мясо вообще? Ну, курицу еще ладно, одни ПП меню умеют готовить, других полковник Сандерс научил курицу есть. А свинину, баранину, говядину? Предложите своему ребенку-подростку сходить на рынок и купить свежего мяса. Запомните его выражение лица в первые секунды после вашей просьбы. Это вам ответ на вопрос о будущем таких форматов торговли и натуральных продуктов.

Покупателя надо воспитывать! А перестраивать домики, подсвечивать их огоньками и менять форму собственности можно только наслаждаясь процессом. Никому не нужен фудкорт еще и на месте «Центрального рынка». Там Peoples’ рядом, шаурмячные с обеих сторон, «Мишка» в двух шагах. Кому придет в голову специально идти на рынок, чтобы бургер съесть?

Короче, все эти сочинители будущего уже не знают как еще денег похоронить. Носятся с этим рынком как с писаной торбой. Пункты выдачи «Озона», «АлиЭкспресса», «Вайлберрис» и иже с ними откройте там. Эти хоть под склады площадь заберут.

Все больше толку, чем очередную обжираловку открывать.