Странной выглядит идея просто так отменить выступление Инстасамки в Сургуте

В новостные ленты в очередной раз ворвались новости о желании некой группы лиц отменить концерт популярного среди молодежи артиста. На этот раз речь о концерте Инстасамки (Дарья Зотеева). На мой взгляд, «персонаж» реально спорный, если не сказать больше, но вот как планируется ей помешать? Законных причин запретить концерт видимо, нет, иначе он бы в принципе не состоялся. Тогда что?!

Пикет? Живая цепь у входа на концерт? Плакаты и баннеры? Это, в глазах молодежи будет крайне агрессивно, не эффективно и будет определено никак иначе как «кринж». Общественное порицание? Да, куда более эффективный и демократичный метод, но исходить оно определенно должно от представителей того же возраста и субкультуры.

Контроль ограничения 18+? Вот тут всеми руками и ногами за, но вот ценз возрастной определяется на федеральном уровне, и у данного тура официальный ценз 16+. Далее уповаем на сознательность организаторов и площадки и адекватный фейс-контроль.

Я вообще не понимаю маниакальную тягу отдельных «общественников» что-то запретить, отменить, снести, вынести за пределы города и т.д. Давайте не разрушать, а созидать! Давайте вместе создавать альтернативы: интересные молодежные проекты, развивать социальное блогерство, поддерживать и привозить тех артистов, которые несут адекватные идеи своим творчеством! Вот когда мы вместе сотворим для молодежи позитивных кумиров, тогда и проблема решится сама собой.

А пока всем правит инстаграм, ютуб и бабки. Хотя чего мы ожидали, сами ведь грезили свободой слова и самовыражения. Получите! Распишитесь!

P.S. Три года назад мы все это уже проходили в Сургуте. Надеюсь, и в этот раз все стороны поведут себя адекватно и в рамках закона.