Уголовное преследование за высказывания против вакцин – очень плохое решение

Судя по всему, ситуация с коронавирусом в стране переходит грань «критической» и движется в сторону тяжелой обстановки, которую русские люди характеризуют словом «пипец». Это диагностируется не только по растущему (даже после полуторанедельного полукарантина) количеству смертей в сутки, но и по жутким инициативам, выдвигаемым на разных уровнях. Инициативам, от которых веет отчаянием.
Например, о привлечении к уголовной ответственности врачей, которые отговаривают своих пациентов от вакцинации, или каким-то публичным образом выражают сомнение в необходимости прививаться от коронавируса. Или о кибердружинниках, которые будут бегать по интернетам, ловить антиваксеров и сдавать их в полицию.
В переводе это означает примерно следующее: «Мы уже и так пробовали, и сяк, и сколько смогли привили, но дальше все сложнее двигается, и все из-за них, антиваксеров клятых!»
Давайте так. Во-первых, прививочная кампания, несмотря на некоторые ее локальные успехи, в масштабах страны была проиграна задолго до начала. Ее поражение закладывалась в течение долгих лет, пока государственная пропаганда вытравливала из мозгов россиян те жалкие остатки доверия к власти, науке или вообще какому-то систематизированному знанию.
Да что там говорить, наша власть планомерно разрушала само понятие правды – типа, «не все так однозначно», «мы никогда не узнаем, как оно было на самом деле», «тут есть несколько версий», «все не так, как кажется». Подставьте эти слова к любому громкому событию – войне на юго-востоке Украины, сбитому боингу, отравлению Скрипалей, отравлению Навального, и еще к сотням разнообразных событий – получите вполне себе официальный дискурс. Это целенаправленное разложение сознания и восприятия опосредованно принесло свои ядовитые плоды даже в мозгах тех, кто, строго говоря, прямым клиентом пропаганды не является. Теперь мы это пожинаем.
Во-вторых, даже сейчас, в критической ситуации, информационная машина не может съехать с привычной колеи. У нее если наша вакцина то отличная, самая лучшая в мире, а вот на западе кто себе укол поставит – у того жопа отваливается и уши ослиные вырастают. Если кто на западе против прививок – так это борцы за свободу, последний оплот разума против либеральной диктатуры, а если у нас – то глупые антиваксеры, подрывающие основы коллективного иммунитета. Думаете, россиянин такой глупенький и подобное двоемыслие не считывает и не трактует его вполне логичным способом? А логика тут простая – нас, как всегда, хотят обмануть.
К слову, создание некоей мифической страты «антиваксеров» – тоже чисто в стиле и инструментарии наших пропагандистов. На самом деле причин, по которым люди отказываются от прививок – масса, они очень разные. Сваливать их в одну кучу, после чего обвинять в провале кампании и разгуле пандемии – это очень по-нашему.
В-третьих, я понимаю логику руководителей, желающих силовым или квази-силовым способом заткнуть тех, кто публично выражает скепсис относительно вакцинации. Эти люди своим показным недоверием портят картинку, влияют на колеблющихся, раздражают. И, разумеется, сами не прививаются. А в это время ситуация обостряется, люди неиллюзорно умирают тысячами в сутки.
При этом на высшем уровне не принимается никаких решений – оно и понятно, желающий переизбираться вечно президент не захочет портить отношение к себе у серьезной доли граждан (ориентировочно от 30 до 40 процентов), к тому же частично входящей в его ядерный электорат. Кстати, когда в последний раз наш глава государства появлялся на публике в маске? После этого сложно удивляться показной небрежности огромного количества россиян к этой мере безопасности.
Тем не менее. Есть президент, которому нужен рейтинг, а есть кураторы здравоохранения и региональные / муниципальные руководители, которым нужно избежать коллапса системы. И они начинают придумывать отчаянные меры – фактически, попытаться объявить вне закона убеждения огромного количества людей.
Но. Делать этого, разумеется, ни в коем случае нельзя. Уголовное (даже административное, читай – любое силовое) преследование противников вакцинации только подхлестнет это сообщество. Ярые члены этого лагеря получат повод кричать о том, что раз власть за ними гоняется – значит, хотят задавить последний оплот правды. Появятся официальные мученики. Начнется радикализация. Сторонние наблюдатели подключат логику (частенько работающую безотказно): если государство против чего-то – значит «товар хороший, надо брать». Ну и плюс – если наша силовая машина начнет кого-то кушать, то потом остановить ее бывает сложновато, а тут будет чистое разрушение человеческих жизней на сущностно пустом месте – за слова.
Сейчас сторонники преследования за антиваксерство мне скажут: «А что делать? Больницы переполнены, кислорода не хватает, люди умирают». Я отвечу – если вы выбираете между «сажать критиков / скептиков / противников вакцинации» и «ничего не делать», то лучший вариант – ничего не делать. Альтернатива – прекратить информационную вакханалию на федеральном уровне (но это, будем реалистами, невыполнимо), продолжать методичную кампанию с объяснением того, как работают вакцины и почему они безопасны и, как вариант – выделение каких-то плюшек для привитых. Не лишение непривитых, а поощрение привитых. Возможно, это как-то сработает на сомневающихся.
А если в целом – как я уже говорил, кампанию по вакцинации Россия проиграла давно. Надо смириться и делать то, что должно, на своем уровне, но не срываться при этом на соотечественниках. Как говорила мать Тереза – не «против войны», а «за мир».
Даже сейчас, в критической ситуации, Дмитрий Щеглов не может съехать с привычной колеи.
А главное совет-то какой инновационный: поощрение привитых. Где-то я уже это слышал, про поощрение тех, кто проголосует.
Однако, поощрением обычно стимулируют животных в цирке. А человек как бы не только Homo из отряда приматов, но еще и sapiens.
А потом удивляемся почему цирк кругом: ну душа цирка просит.
Можно ещё отметить, что таким людям на всю жизнь запрещается приём любых иммунностимуляторов и модуляторов, в том числе и природных, и соответствующих бадов, и даже витамины, за исключением группы B. Запрещаются любые физиопроцедуры, массажи, разогревающие мази.
Однако в этой же редакции, после честного предупреждения, медотвод полагается только пациентам на стадии химеотерапии. Вне её или в ремиссии ранее существовавший медотвод отменяется!
Причем там же в п. 3.13 говорится, что эксперты решили, что после завершения лечения онкологическим пациентам не противопоказаны никакие методы лечения других заболеваний. А как же онко-гематология? Ведь шестью пунктами выше они написали обратное.
Получается, для больных данной группы это означает: «Мы вас предупредили о возможных последствиях, в том числе самых печальных, но медотвод не дадим». Получается, именно так можно теперь объяснять слова тех же рекомендаций остальным группам хронических больных, где есть пометка «с осторожностью»? Или здесь просто расчет на то, что такие документы мало кто станет читать? И зачем тогда эта лапша про «полную безопасность вакцины», когда минздравные же документы прямым текстом говорят обратное? И если такой человек не работает, то пока ещё может сидеть дома и не прививаться, а рабочему, если у него в организации пришло распоряжение об отстранении от работы: либо идти на риск, либо сидеть без зарплаты? А уже говорят о возможности обязательной вакцинации хронических больных, под угрозой штрафов. И что потом делать таким людям без отменённых медотводов? И эти выводы и вопросы возникают от прочтения именно официальных документов, а не от «злых антиваксеров».