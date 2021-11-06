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​Порочная спираль недоверия

Перепись населения – 2021 как очередной признак большого разлада между государством и обществом в России

​Порочная спираль недоверия
Фото psuti.ru

Печальное зрелище представляет собой нынешняя перепись населения. Конечно, ее запустили в не очень удачное время – мало того, что коронавирус в принципе существует, так он еще и разбушевался не на шутку именно в тот период, когда государство хочет собрать большие статистические данные про своих граждан. Понятно, что этот фактор приводит к большому количеству отказов, но самое страшное в другом. В том, что огромное количество наших сограждан в принципе не хотят делиться с российской властью информацией о себе.

А власть, в свою очередь, не может донести до людей понимание, что такое вообще перепись и зачем она нужна. А нужна она не для того, чтобы вас под колпаком держать (это и без переписи делается, поверьте), а чтобы иметь нормальные данные для управления страной. Понимать, сколько у нас людей, какой половозрастной состав, где кто и на что живет, кто откуда и куда перемещается, и, следовательно – сколько нужно детсадов, школ, спортивных объектов, домов, пособий, выплат и так далее. Причем, что я сам узнал внезапно и очень удивился – все это не в персональном плане, а в больших статистических данных.

То есть ваше имя переписчик (или сайт госуслуги.ру, где вы можете сами внести все данные) спрашивает только для того, чтобы зафиксировать и сверить – что вы не попадаете в списки дважды (трижды, четырежды). А все данные уходят в большие таблицы, и ваши драгоценные ФИО там никак фигурировать не будут.

Опять же – вы скажете: «Ну конечно, так я и поверил, что государство меня обо всем расспросило и не положило в какую-нибудь нужную папочку все, что я рассказал о себе, и потом как-нибудь это не сольет или не использует в своих злых целях». И будете отчасти правы – ровно потому, что наша власть в течение долгих лет упорно забивала ногами в асфальт любое к себе доверие. И если сейчас кто считает, что перепись – это часть масштабного плана по возведению нового периметра цифрового концлагеря, а не банальный сбор информации о стране, чтобы лучше понимать, что с ней делать вообще – попробуй его переубеди.

И в этом огромная проблема. Власть и общество все больше отрываются друг от друга, и, прошу прощения за тавтологии, чем больше они отрываются – тем больше и глубже происходит этот разрыв. Государство по итогам переписи не будет иметь хоть сколько-то приличных данных о гражданах, от этого в очередной раз пострадает качество принятия решений (опять же – как будто у нас мало факторов, которые снижают качество управления), люди от этого будут страдать и еще меньше доверять власти. Порочная спираль, которая приведет нас к очень печальным последствиям.


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Сегодня в 17:26, просмотров: 1354, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 19:57
Мультик в детстве помню смотрел, правда названия не помню.

Там короче кораблик тонул, потому что никто не мог сосчитать соответствует ли количество пассажиров допустимой норме.

Но тут нашелся грамотный цыплёнок, который умел считать и всех сосчитал. Количество пассажиров уложилось в норму и кораблик всплыл.

Это про перепись населения. Скоро нас сосчитают и мы не потонем. И даже может быть встанем с колен.

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