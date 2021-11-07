7 ноября – великая дата, в которую вроде как ничего особого и не произошло

7 ноября для меня значимая дата, интересная. Великий Октябрь. Революция. Она же – Октябрьский переворот. Великий день – это точно. В течение которого, как это всегда бывает с великими днями, ничего особенного не произошло.
Царь отрекся более чем за полгода до того. Сперва радовались, потом привыкли. Свобода настала? Ну и что, что свобода? Везде остались те же жулики и воры, аферисты и казнокрады, болтуны и политиканы. Война как шла, так и шла. Никто уже не понимал, зачем. Это сейчас модно стало ее рассматривать как битву с Европой. А тогда...
Ну, свергли правительство. Кому б оно было нужно. Подумаешь, правительство. Ну, пошел парламент ко всем чертям со всеми своими партиями. Так и не больно были нужны. Ни парламент, ни партии. Толку от этой говорильни... Церковь, опять же, монархию не защищала, чего ей было Керенского защищать? Гучкова? Милюкова? Князя Львова? Сдала их всех церковь. И не поморщилась. Притом, что крещеные и воцерковленные тогда были почти все. А кто не был, те опекались другими конфессиями. Природных атеистов тогда и в помине не было.
И ничего. Снесли власть как миленькую. Какая была, такую и снесли. Потому, что была она сама по себе, а страна жила сама по себе. Народ власти не верил и ее не уважал. Она его презирала и боялась. И оба были правы. Когда власть о народе не думает и не заботится, а только врет, болтает, не пойми о чем, и ворует, чего ж ее не свергнуть? Точнее, чего ж ее не оставить на произвол судьбы, когда ее свергать будут? 100 лет прошло, урок не выучен. И даже не понят. А ведь пора бы.
7 ноября 1941 года. Парад в Москве. Парад начался в 8.00. Перед красноармейцами и партизанами выступил лично Иосиф Сталин. Он не сбежал и не отрекся. Он был вместе с москвичами. В городе-герое Москве. Парад произвел впечатление на всех. Советский Союз не повержен. Сталин в Москве. Стоять будут до конца.
7 ноября каждый гражданин СССР на фронте и в тылу знал из речи Сталина: «Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!»
Сталин знал как поднять боевой дух, показать всему миру. Жив еще СССР, борется с врагом!
Другие времена, другие взгляды на историю. Историков много, каждый, кто мало-мальски умеет говорить или писать – историк. Документы в архивах читать надо. Рассказывать детям в школах надо, показывать зверства фашистов, и не только. Французы, поляки, сколько их служило? Как они издевались над советскими людьми? Сколько коммунистов перевешали и расстреляли? Детей, женщин, стариков…
Сейчас и время другое и коммунисты не те. Времена, люди. Но всегда буду помнить 7 ноября. Детям рассказываю и внукам буду. Чтобы помнили историю.
Чуть больше ста лет назад в России с этой даты началась цепь событий, которые привели к великим людским потерям. Самым великим за всю известную историю человечества. За 36 лет начала прошлого столетия (1917–1953 годы) по тем или иным причинам лишились жизни более 50 млн. человек (без учета не родившихся). Первая половина истории советского государства стала растянутой во времени демографической катастрофой. Кроме того, страна потеряла в качестве эмигрантов 960 тыс. человек в "первой" волне и 450 тыс. - во "второй" волне (округленно).
Гражданская война и голод 1921/22 годов (1917-1922) - 12 млн. человек. В том числе жертвы голода 1921/22 годов оцениваются примерно в 4,5 млн. человек.
Коллективизация, раскулачивание, подавление антиколхозных восстаний, Голодомор 1933 года - 8 млн. человек.
Погибшие в лагерях, ссылках, тюрьмах и других местах заключения (без спецпоселков и трудпоселков) в 1923-1953 годах, расстрелянные только по "политическим" обвинениям и за "контрреволюционную деятельность" - всего примерно 2,5 млн. человек. Основная доля расстрелянных "контрреволюционеров" падает на период с 1930 по 1940 годы - 720 тыс. человек по данным органов госбезопасности. Не входят сюда жертвы внесудебных расстрелов и некоторые другие категории.
Жертвы локальных военных конфликтов до войны с Германией - примерно 160 тыс. человек (основная доля - примерно 150 тыс. - жертвы советско-финляндской войны 1939/40 годов).
Жертвы войны 1941-1945 годов, включая войну с Японией - округленно 27 млн. человек.
Послевоенные жертвы - голод 1947, жертвы подавления повстанческой деятельности в западных областях СССР и в ГУЛАГе - примерно 1,2 млн. человек.
В результате вышеперечисленных трагических событий на сегодняшний день по разным оценкам в России недосчитывается не родившимися 200-300 млн. человек.
С праздником вас товарищи. С днем 7 ноября.
День 7 ноября можно конечно и подзабыть игнорируя, но социальная пропасть вот она – здесь и сейчас. И не важно какой будет новая дата, если цепь трагических событий снова повторится. Но это будет уже совсем финиш. Россия конечно великая страна, но не настолько чтобы быть великой без населения.
День когда СССР показал всему миру - жива страна и борется за свою независимость!
«Сталин, как бы к нему ни относились, не запятнал себя прямым общением с Гитлером, в отличие от некоторых лидеров европейских стран»
А если для тебя день с которого начались трагические события, связанные с массовой гибелью людей, это великий день, то что тут можно сказать: каждый извращен в меру своих мозгов.
С такой логикой для тебя и 22 июня, начало Великой Отечественной войны, это великий день.
Ромаеовы получили свое. И совершенно справедливо. 7 ноября развернул российское общество от тёмной гхухой религиознлсти к Свету образования и науки. Это великий день!!!
С праздником нас всех!
для теб по другому?
Давайте по фактам.
Была Российская империя, самая богатая страна в мире с самым высоким на то время уровнем благосостояния граждан. Потом произошел «разворот российского общества» – революция. Страна еще просуществовала некоторое время в качестве СССР, понеся колоссальные людские потери и с нищими гражданами. Когда наконец верные ленинцы-сталинцы, ученики марксистско-ленинских учений не развалили страну на удельные княжества водрузившись там в качестве удельных князьков.
И что мы теперь имеем в результате этого «разворота российского общества от тёмной глухой религиозности к Свету образования и науки»?
А имеем мы в результате осколок разваленной страны в качестве удельного княжества, где правят удельные князьки бывшие комсомольцы, которые разворовывают ресурсы страны распродавая на международных рынках и используя местное население в качестве дешевой рабочей силы.
С этим праздником вы поздравляете?
Или может произошедшее не является результатом «разворота российского общества от тёмной глухой религиозности к Свету образования и науки», который мы сейчас имеем, а страна проиграла третью мировую войну, после которой ее развалили и грабят?
Ну вы посмотрите тогда, кто президент и губернатор – это же комсомольцы, которые «разворачивали российское общество к Свету образования и науки» и продолжают разворачивать.
Может все-таки сделать выводы из того что было, хотя бы как это сделали китайцы и пойти наконец по пути развития? Или будем и дальше поздравлять с праздником «разворота российского общества от тёмной глухой религиозности к Свету образования и науки», который привел Россию уже в полную задницу?
Ты в курсе что такое причинно-следственная связь – связь между явлениями, при которой одно явление (причина) предшествует другому (следствию) и порождает его? Или твоя моя не понимает?
Но умом я никогда не блистал. Вот в чем дело.
имеет весь мир..
а мы что имеем?!
остатки того что было заложено товарищем Сталиным в промпроизводстве.. живем тем, что деды наши начинали ..
Вот так вот, если смотреть шире. Это факты, которые имеют место быть. Все остальное игра больного воображения.