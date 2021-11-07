7 ноября – великая дата, в которую вроде как ничего особого и не произошло

7 ноября для меня значимая дата, интересная. Великий Октябрь. Революция. Она же – Октябрьский переворот. Великий день – это точно. В течение которого, как это всегда бывает с великими днями, ничего особенного не произошло.

Царь отрекся более чем за полгода до того. Сперва радовались, потом привыкли. Свобода настала? Ну и что, что свобода? Везде остались те же жулики и воры, аферисты и казнокрады, болтуны и политиканы. Война как шла, так и шла. Никто уже не понимал, зачем. Это сейчас модно стало ее рассматривать как битву с Европой. А тогда...

Ну, свергли правительство. Кому б оно было нужно. Подумаешь, правительство. Ну, пошел парламент ко всем чертям со всеми своими партиями. Так и не больно были нужны. Ни парламент, ни партии. Толку от этой говорильни... Церковь, опять же, монархию не защищала, чего ей было Керенского защищать? Гучкова? Милюкова? Князя Львова? Сдала их всех церковь. И не поморщилась. Притом, что крещеные и воцерковленные тогда были почти все. А кто не был, те опекались другими конфессиями. Природных атеистов тогда и в помине не было.

И ничего. Снесли власть как миленькую. Какая была, такую и снесли. Потому, что была она сама по себе, а страна жила сама по себе. Народ власти не верил и ее не уважал. Она его презирала и боялась. И оба были правы. Когда власть о народе не думает и не заботится, а только врет, болтает, не пойми о чем, и ворует, чего ж ее не свергнуть? Точнее, чего ж ее не оставить на произвол судьбы, когда ее свергать будут? 100 лет прошло, урок не выучен. И даже не понят. А ведь пора бы.

7 ноября 1941 года. Парад в Москве. Парад начался в 8.00. Перед красноармейцами и партизанами выступил лично Иосиф Сталин. Он не сбежал и не отрекся. Он был вместе с москвичами. В городе-герое Москве. Парад произвел впечатление на всех. Советский Союз не повержен. Сталин в Москве. Стоять будут до конца.

7 ноября каждый гражданин СССР на фронте и в тылу знал из речи Сталина: «Война, которую вы ведете, есть война освободительная, война справедливая. Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова!»

Сталин знал как поднять боевой дух, показать всему миру. Жив еще СССР, борется с врагом!

Другие времена, другие взгляды на историю. Историков много, каждый, кто мало-мальски умеет говорить или писать – историк. Документы в архивах читать надо. Рассказывать детям в школах надо, показывать зверства фашистов, и не только. Французы, поляки, сколько их служило? Как они издевались над советскими людьми? Сколько коммунистов перевешали и расстреляли? Детей, женщин, стариков…

Сейчас и время другое и коммунисты не те. Времена, люди. Но всегда буду помнить 7 ноября. Детям рассказываю и внукам буду. Чтобы помнили историю.