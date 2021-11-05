Мысли о коронавирусе после смерти третьего за год родственника

Сегодня в Оренбурге умер мой троюродный дядя. Узнав это, я почувствовал скорбь и… одиночество. Скорбь – от того, что его больше нет. Одиночество – от того как и почему он умер.

У дяди был коронавирус – это точно диагностированный факт. И если будет на то верховное разрешение, может, даже напишут, что от него он и умер, а не от пневмонии или какого другого статистически незначимого на данный момент заболевания. Но даже это будет неправдой, ибо умер он не от коронавируса, а от безразличия. Нет, не врачебного. Тут, как говорится, бери выше.

Мой почивший сегодня дядя около двух недель лежал с температурой 40 дома. Близкие вызывали врача, скорую. Те исправно приходили и приезжали, оказывали посильную медицинскую помощь, но в больницу не клали. Потому что – пенсионер. Нет, это не догадка, это – прямой ответ. «Пенсионеров мы лечим дома», – так отвечали медики. В последние дни друг моего дяди – такой же военный, как и он, только не пенсионер, а действующий – каким-то образом устроил его в госпиталь, но было поздно. Мой дядя умер с температурой за 40. Его жена сейчас лежит в том же госпитале, под аппаратом ИВЛ с температурой 38. Дай бог, выкарабкается.

О смерти дяди мне сообщила мама. Он был ее двоюродным братом. «Человека с такой температурой не положить в больницу! В суд только подать на этих врачей!» – возмущалась она в своей бессильной скорби. Но на врачей ли? Можно ли всерьез предположить, что рядовой главврач, не говоря уже о дежурном в приемном покое, может решать, кого брать на госпитализацию, а кого нет? Тем более, с коронавирусом. Тем более, сейчас. Тем более, в доведенной до абсолюта и абсурда «вертикали власти», в которой пьющий сантехник или нищенствующая уборщица более решительны, чем кто-либо, обличенный хоть какой-то должностью. Конечно же, нет!

Если «пенсионеров лечат дома», значит, есть такое, конечно же, негласное (кто ж официально такое скажет) распоряжение – пенсионерами койки не занимать. Ну, это и понятно. Что с них взять, с пенсионеров-то? Больничных коек мало, пенсионеров много, что обычных, что военных. Мы им – 65+ – «назначили» самоизоляцию президентско-губернаторской волей, вот пусть и сидят по домам и не вякают, гуляют на балконе или в форточку. И не объяснить чиновникам, что сниженный эмоциональный фон из-за продолжительного заточения в четырех стенах, чем бы оно ни было обосновано, только снижает сопротивляемость организма вирусным и другим заболеваниям.

Около года назад в том же Оренбурге от коронавируса умерла сестра моей бабушки, также попавшая в больницу лишь в последние дни. Два месяца назад умерла и сама бабушка, также от коронавируса, также поздно госпитализирована. И вновь мне крайне мало вериться в преступное самоуправство врачей. Может быть, потому что я сам работаю в бюджетной сфере – не в медицине, а в образовании – и хорошо знаю, что без распоряжения сверху ничего не делается. В здравоохранении, уверен, все еще жестче в плане права на решение, в том числе о госпитализации одних и лечении дома других. Кстати, чтоб попасть в «другие», которых «лечат дома», необязательно быть пенсионером. Моя коллега – далеко еще не пенсионер (особенно после реформы 2018-го), действующий преподаватель – неизвестно какими усилиями добилась госпитализации и, возможно, лишь поэтому уже выздоровела и вернулась к работе. И это уже у нас – в Сургуте.

Вот оттого и почувствовал я одиночество. Одиночество в пандемии. Спустя почти два года борьбы с коронавирусом справедливо можно признать, что наше государство далеко не на высоте, и тому я лично вижу две причины.

Первая – та самая вертикаль власти, в которой власть – от губернатора до директора самого мелкого бюджетного учреждения – действительно озабочена, но не нашим здоровьем и благополучием, а благополучием своей должности. В противном случае, чем можно объяснить затянутые, несвоевременные и просто противоречащие не только здравому смыслу, но и буквально друг другу решениях по «противодействию распространения коронавирусной инфекции»? Для меня, например, до сих пор загадка разница в неделю между постановлением губернатора Югры от 05.05.2020 о введении масочного режима и его реальным введением с 12.05.2020. Если ношение масок так эффективно и необходимо (а это действительно так!), то почему не с 5-го или хотя бы 6-го мая?! Другая загадка – вход по qr-кодам на фоне открытия для югорчан Таиланда. Порой, действительно, хочется заглянуть за воротник власть имущим – не скрывается ли там вторая голова. Тогда хоть как-то стала бы понятна двойственность принимаемых решений по одной и той же ситуации.

Вторая же причина не лучших успехов нашего государства в борьбе с коронавирусом – мы сами. При наличии трех (в Сургуте, похоже, одной) вакцин мы на 97 месте в мире (только что проверил в яндексе) по количеству вакцинированных. Последствия, чипы, тотальный контроль и прочая ересь заставляет наших сограждан «косить» от вакцинации в надежде то ли что «пронесет», то ли что «вылечат». Точно не пронесет и, как показывает пример хотя бы трех моих почивших родственников, не факт, что вылечат. В России ты всегда одинок. Всенародное единство у нас либо в войне, либо в пропаганде, либо в нелюбви к власти. Каждый сам за себя – таков, похоже, закон пандемии в России. И по-настоящему за себя – это когда пошел и вакцинировался, не слушая паранойяльный бред тех, кто просто удачно «косит» не только от вакцинации, но и от встречи с психиатром.

Власти, кстати, и в агитации к вакцинации не особенно усердны, судя по тому, какие глупые и априори неэффективные агитролики «крутят» по телевидению – апеллирующие то к страху (ролик про экскурсию от палаты до морга), то к чувству вины (ролик про «спящую на работе» Оксану Владимировну). В агитроликах в кампанию по поправкам в Конституцию хотя бы бедных геев привлекли – глупость несусветная, но хоть какой-то креатив. А тут – сплошная моралистическая пошлость, еще больше отворачивающая от темы вакцинации. При этом с момента регистрации первой вакцины не было и нет ни одного ролика, например, с 3D-анимацией в стиле научно-популярных фильмов ВВС, толково и понятно объясняющих само действие вакцины. Я сам уже вакцинирован, но для меня абсолютная загадка, кто там кого и в какой микромассе доставил в мою иммунную систему и как этого кого-то там встретили. А хорошо было бы понимать.

Но это тема уже для отдельной статьи. А в завершение этой можно лишь перефразировать слова известного барона из фильма «Тот самый Мюнхаузен»: «Вакцинируйтесь, господа! Вакцинируйтесь!». Мы действительно ничего не знаем об отдаленных последствиях вакцин от коронавируса, как других вакцин, да и просто лекарств, которые мы килограммами в год покупаем в аптеках «тупо по рекламе». Но для моего дяди не страшны последствия, ни ближние, ни отдаленные. Он сегодня умер.