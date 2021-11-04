Глава Сургута Андрей Филатов поздравляет горожан с Днем народного единства

Уважаемые земляки, поздравляю вас с Днем народного единства!

Этот праздник отражает многовековую потребность единения разных народов. Готовность сплотится для достижения новых целей. В нашем городе проживают представители более 100 национальностей. Все мы разные, но есть то, что нас объединяет; любовь к родине, верность общим интересам, готовность вместе встать на защиту родной страны.

Мы сильнее, когда дружны, и только в единстве мы можем достичь самых высоких результатов. Желаю, чтобы мы и дальше были друг другу надежной опорой. Помнили свою, и уважали общую историю. С праздником, уважаемые земляки!