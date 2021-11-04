Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поздравляет с Днем народного единства

Дорогие земляки, поздравляю вас с Днем народного единства!

Для нас это не просто праздник или еще один выходной. Сургутский район по-настоящему многонациональная земля, наш район - как Россия в миниатюре. Добрые отношения между людьми разных национальностей - это очень важно! И 4 ноября - ещё один хороший повод вспомнить об этом.

Несмотря на второй год коронавирусных ограничений, мы все вместе трудимся, отдыхаем, воспитываем детей, заботимся о старших. С праздником вас! Здоровья, мира и процветания Вам и Сургутскому району!