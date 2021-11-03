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​Имеешь свою точку зрения при авторитаризме – готовься к репрессиям. Так было всегда

Гонения на независимую точку зрения в авторитарных странах были всегда – вот яркие примеры

​Имеешь свою точку зрения при авторитаризме – готовься к репрессиям. Так было всегда
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Уже лет десять на гуманитарную науку в России оказывается давление. Экономисты, юристы, философы, политологи вынуждены бросать или менять работу, уезжать. Но это вполне себе нормально при том режиме, который сейчас. Так было всегда и во многих странах, где диктатура, авторитаризм, «странная» власть и/или «недостойное правление» (по Владимиру Гельману). Имеешь свою точку зрения – готовься к репрессиям. Я с ходу могу перечислить до сотни великих имен, которые страдали за убеждения. Всех не буду, но некоторых.

1) Сократ (около 469 г. до н. – около 399 г. до н. э.). Обвиняется в непочтении к богам, которым поклоняется большинство, пропаганде других богов и развращении молодежи. Наказание – смерть.

2) Демокрит (ок. 460 до н. э. – ок. 370 до н. э.). Тот самый, что высказал идею об атомах. Обвинялся в растрате наследства, был судим, но оправдан. Считался сумасшедшим. Для его обследования даже обратились к Гиппократу. Говорят, что это была первая мире психиатрическая экспертиза.

3) Диоген Синопский (около 412 до н. э. – 10 июня 323 до н. э.). Тот самый, что жил в бочке и был фальшивомонетчиком (воспринял буквально полученное пророчество от Пифии о «перечеканке ценностей» – прим. ред.). Побывал в плену у пиратов, был продан в рабство.

4) Томас Мор (1478 – 1535). Лорд-канцлер Англии, автор знаменитой «Утопии». Препятствовал разводу короля, отстаивая свои религиозные убеждения. Был обвинен в измене и казнен. Идя на казнь, шутил. Канонизирован.

5) Томас Мюнцер (1490 – 1525) Идеолог Реформации и «теократического коммунизма». Обвинен в организации крестьянской войны. После пыток казнен.

6) Томмазо Кампанелла (1568 – 1639). Автор «Города Солнца» и еще сотен других работ. Обвинен в ереси. Провел в заключении 27 лет. Подвергался жесточайшим пыткам.

7) Гуго Гроций (1583 – 1645). Философ, юрист. Основоположник современной теории международного права. Обвинен в неподобающих религиозных взглядах. Приговорен к пожизненному заключению. Бежал.

8) Иоганн Готлиб Фихте (1762 – 1814). Один из классиков немецкой философии. Обвинялся в атеизме. Вынужден был уволиться из Йенского университета. Но в дальнейшем судьба сложилась удачно.

9) Николай Бердяев (1874 – 1948). Философ, «российский Кант». Был дважды арестован. Под угрозой расстрела был вынужден эмигрировать.

10) Павел Флоренский (1882 – 1937). Священник, философ, инженер. Сослан, арестован, осужден. Соловки. Расстрелян.

11) Иван Ильин (1883 – 1954). Философ, юрист, идеолог Белого движения. Тот самый, кого неоднократно цитировал В. Путин. Выслан.

12) Алексей Лосев (1893, Новочеркасск – 1988). Величайший философ, антиковед, филолог. Обвинен в принадлежности к православной монархической организации. Приговорен к десяти годам. Строил Беломорско-Балтийский канал.

Что сказать?

Если здесь пытают, сажают и казнят за взгляды и убеждения, то это значит, что здесь идут назад. Значит, что здесь, как минимум, «странная власть», «недостойное правление», а чаще всего – диктатура.

Когда уезжают, то это не значит, что там лучше. Это значит, что здесь хуже.

Если здесь сидят, а там оправдывают, то это не значит, что здесь закон. Это значит, что там гуманнее.

Если здесь запрещают, а там разрешают, то это не значит, что там анархия и вседозволенность. Это значит, что там свободнее.

Так было всегда. И всегда история выносила свой приговор. Мы помним Сократа, Мора, Гроция, Фихте, Бердяева и сотни других. А кто-нибудь помнит их палачей и гонителей? То-то и оно.


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Сегодня в 13:37, просмотров: 192, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:57
Мою независимую точку зрения на сиапресс постоянно затирают, а меня частенько банят – это гонения?

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