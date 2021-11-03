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​«Не лезьте в наши деньги!»

В России все больше денег федерального бюджета проваливается в секретные статьи. Это плохо

​«Не лезьте в наши деньги!»
Фото pixabay.com

Свежая новость – премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Росгвардия и Федеральная служба охраны будут проводить свои закупки в секретном режиме. Ранее такой привилегией обладали три военно-силовые структуры – Минобороны, ФСБ и Служба внешней разведки.

Это прекрасно ложится в пандан нового федерального бюджета с его секретными статьями расходов, причем не только в традиционно безопасно-силовых сферах, но и других, вполне мирных частях казны. Вообще засекреченные траты бюджета – это своеобразная «черная дыра», не только потому, что внешний наблюдатель не имеет никакого шанса узнать, что внутри, но и потому, что она всасывает в себя все, что пролетает мимо.

Например, за 2015-2017 годы секретные расходы выросли с 3,8 до 4,9 трлн рублей. Потом случился спад (эксперты объясняют его тем, что армия прошла большой этап перевооружения, и закупки в этой части сократились), и в 2020 году за завесой тайны распределялись 3,3 трлн рублей, но в 2021 они снова превысили 4 триллиона, а на 2022 год продолжили рост. Некоторые эксперты говорят о том, что из примерно 25 трлн рублей расходов треть – то есть 8 трлн – будет засекречена. Точные цифры мы узнаем позже, но, учитывая постановление Мишустина об уходе в тайную зону закупок двух довольно масштабных ведомств, этот стремительный рост вполне возможен.

Ради справедливости, стоит сказать – все бюджетные расходы до последнего рубля действительно не могут быть прозрачными и доступными каждому наблюдателю. Этого нет нигде в мире, и это логично – в том, что касается обороны и некоторой части безопасности такое решение полностью обоснованно. НО – даже когда секретные расходы в бюджете России составляли «всего» 3,3 триллиона, или 17 процентов от всей казны, то это уже было более чем на порядок (то есть более чем в десять раз) выше, чем в развитых странах.

Я думаю, беглого анализа ситуации даже для не погруженного в тему читателя хватит, чтобы понять – от того, что секретные расходы в бюджете составляют не 17-30, а 1,5-3 процента, страна не разваливается, в нее не вторгаются вражеские войска, в ней не вырастает пятая колонна высотой до неба, и так далее.

Зато я вам точно скажу, что бывает, когда секретные расходы составляют 17-30 процентов бюджета. Это приводит к масштабной коррупции и неэффективности. Все, что покрыто мраком и не контролируется извне, превращается в царство произвола. Собственно, последний яркий пример – чудовищные пытки в российских тюрьмах, которые поставлены на поток. Это становится возможным ровно потому, что нет практически никакого внешнего и независимого контроля. Представьте себе, что происходит с бюджетными триллионами, которые распределяются в формате некоего междусобойчика со строго ограниченным списком участников, работающих в одной системе и хорошо знающих друг друга.

И напоследок. Напоминание. Эти 3-4-5-8 триллионов рублей – деньги бюджета, собранные преимущественно с наших с вами налогов. Уплаченных напрямую с доходов, либо косвенно с принадлежащих всей стране ресурсов, либо другими способами. Так или иначе, эти деньги – не государства, а россиян, а власть должна их распределять в наших с вами интересах. Вот и спросите себя – насколько качественно обобщенное начальство управляет вашими деньгами.

P.S. Вы спросите по итогам прочтения этого текста: «Ну и что, мы теперь должны сидеть и плакать от того, что у нас украдут несколько триллионов?» Вообще можно и так. А можно, например, начать ходить на выборы и требовать от тех, кого вы избираете, работать на вас, а не кого-то другого. Это уже будет очень неплохо.


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Сегодня в 12:52, просмотров: 355, комментариев: 0
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