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​Пусть многовековые традиции патриотизма, солидарности и народного единства объединяют нас

Председатель думы Сургута Максим Слепов поздравляет с Днем народного единства

​Пусть многовековые традиции патриотизма, солидарности и народного единства объединяют нас
Фото: дума Сургута

Дорогие земляки! Сегодня — День народного единства. Этот праздник имеет для нас особое значение. В нашей истории много страниц, хранящих память тех времен, когда благодаря единению и силе духа наши предки отстаивали целостность и независимость Отечества, а благодаря общей ответственности в кратчайшие сроки поднимали из руин города, вели масштабные стройки, осваивали труднодоступные территории. Пусть многовековые традиции патриотизма, солидарности и народного единства объединяют нас, как и прежде, передаются из поколения в поколение.

Сегодня мы отвечаем на сложные вызовы времени. Пусть чувство гражданского долга и ответственность друг за друга помогут нам пережить эти трудности и смело смотреть в будущее. Желаю вам здоровья, мира и добора! С праздником! С днем народного единства!


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04 ноября в 09:30, просмотров: 494, комментариев: 0
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