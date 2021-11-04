16+
Логотип Сиапресс
USD  71,4876   EUR  82,8112  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Ландшафты родного города

Есть простой способ довольно быстро сделать Сургут намного более красивым городом

​Ландшафты родного города
Фото автора

В этот раз не о ботаническом саде. Поговорим о ландшафтах Сургута.

Что такое ландшафт? Коротко и ясно дает определение английский ученый-географ Дэвид Робинсон в интенсивном курсе по изучению природных ландшафтов «Как читать ландшафты»: «Понятие «ландшафт» включает в себя видимые человеческому глазу физические характеристики окружающего мира».

Ландшафты бывают естественно-природными и подвергшимися воздействию человека, особенно, в городах.

Вот о городских сургутских ландшафтах и поговорим. Если бы Сургута как многоэтажного города не было, то мы бы наблюдали ровную болотистую поверхность с плоскими берегами Оби, и только у Саймы и старого Сургута небольшие холмы и слегка крутые берега. Сайма – живописное место, природный комплекс, к тому же украшенный кедрами и соснами. Вот почему сохранить этот островок нужно во что бы то ни стало.

Соблазнов испортить было полно! И аттракционы, и, как под копирку, «Зарядье» устроить. Ну, какое здесь «Зарядье»? Посмотрите на ландшафт в Москве и здесь! «Зарядье» – рукотворный парк, а «За Саймой» – натуральный, естественный!

В остальном город стоит на ровной поверхности, и это и ни хорошо, и ни плохо. Просто такой ландшафт. Строгий, суровый, нордический. Такая же, со строгой геометрией, подошла бы нашей местности и архитектура. К сожалению, на архитектурный облик города невозможно теперь повлиять. Строили быстро, с «комсомольским задором», чтобы прийти к победе коммунизма как можно скорей, и чтобы было где жить покорителям нефти. Одиночные оригинальные здания вроде «Вершины» и «косого» офисного центра на набережной Саймы погоды уже не сделают.

А вот на ландшафтную архитектуру повлиять можно. И здесь, как говорится, есть где развернуться.

Мелкоконтурные городские ландшафты – скверы, парки, аллеи, общественные пространства, открытые спортивные площадки, маленькие уютные придворовые зеленые пространства создают и зеленый каркас, и защищают от негативных влияний окружающей среды, и доставляют эстетическое удовольствие. Конечно, у этого комплекса должны быть последовательность, стиль, смысл.

Набережные признали лучшими городскими территориями. И принялись обустраивать эти районы в первую очередь, что сразу же вызвало рост цен на недвижимость возле набережных. Посмотрите, какими темпами идет обустройство этих территорий в Петербурге! Или, к примеру, в Тюмени.

Сургут в этом смысле сильно отстает. Расположенный возле Саймы район привилегированного жилья, названный «долиной нищих», действительно, можно признать трущобным: Сайма в плохом состоянии, а люди, живущие у этой воды, в общем-то, находятся рядом с помойкой.

Кстати, в Тюмени подобная «долина нищих» стала драйвером создания новой шикарной набережной Туры в самом сердце города. Любимое место отдыха тюменцев! А инициировали и пролоббировали строительство набережной обитатели престижных домов на крутом берегу. Тем самым удесятерив стоимость этого жилья.

Еще одна сфера для реализации ландшафтной архитектуры – городские пустыри. В Сургуте таких полно! За не такие уж большие деньги можно ревитализировать пространства, которые раньше были промышленными свалками, пустырями и промзонами. То есть омолодить, сменить назначение. Яркий пример такой ревитализации – Новая Голландия и Севкабель Порт в Санкт-Петербурге, когда из заброшенных порта и завода сделали любимое место отдыха людей. Причем Севкабель, если не изменяет память, на деньги инвестора. В Сургуте таких промзон – пруд пруди. И расположены они в центре.

Ну, и фасады. Фасады зданий в самом центре города. Знаю только три, где руками энтузиастов созданы действительно красивые, современные, городские ландшафты. Это фитнес-центр «5 звезд» и «Газпром Энергосбыт» на проспекте Мира, «Сити Центр» на Ленина. Современные и стильные ландшафтные дизайны. Только единицы знают, сколько труда и терпения вложили владельцы этих зданий.

К примеру, горная сосна. Или можжевельник. Они идеально подходят для создания уютных зеленых уголков. Вырастить такие растения – серьезный труд. Обмерзают, требуют особого ухода. И люди, так настойчиво их взращивающие, – энтузиасты! Старания не пропадают даром. Из-за наступивших теплых зим в Сургуте такие композиции из растений стали быстрее расти и не обмерзают, радуют глаз и зимой, и летом.

Красивых мест с точки зрения благоустройства в Сургуте много. Это и идеальный газон перед городской администрацией, и ели перед Газпромом, и цветочные клумбы перед Дворцом бракосочетаний, и, конечно, входные группы «Кедрового лога». НО эти композиции нельзя назвать объектами современной ландшафтной архитектуры и дизайна. Просто аккуратные газоны, клумбы и ухоженные деревья.

В городе много талантливых молодых архитекторов, ограниченных созданием интерьеров квартир. Пока, к сожалению, применения их талантам не находится. Вот где ресурс для создания в Сургуте стратегии ландшафтной архитектуры. Предлагаю инициативу: организовать конкурс среди молодых архитекторов по проектированию любых из названных направлений. «Русское радио» со всеми его Интернет-ресурсами с удовольствием поддержит такое нужное и красивое мероприятие.


нравится (5) не нравится (2)
Сегодня в 08:40, просмотров: 320, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутские дачники готовят на кострах и моются ночами 1147
  2. ​В Нижневартовске поймали закладчицу. Теперь она осуждена на семь лет 631
  3. ​ Россиянам запретят летать без QR-кодов 607
  4. ​В Сургуте местная жительница повелась на уловку с «мечеными купюрами» 606
  5. Из-за аварии на трубопроводе 11 домов в Нижневартовске остались без воды на несколько часов 565
  6. ​Сургутянин во время драки получил травму черепа 543
  7. Владимира Дарвина наградили премией правительства России 502
  8. ​253 жителя Югры заразились коронавирусом 496
  9. ​Югорчанам с медотводом станет проще посещать ТЦ и кафе 493
  10. ​Номер телефона может многое рассказать о его владельце 482
  1. Хэллоуин дома: что посмотреть? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4224
  2. ​В Нижневартовске фанатки напали на экс-участницу шоу «Пацанки» 4020
  3. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 3893
  4. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 3839
  5. 23-летний югорчанин на «Тойоте» стал причиной крупной автоаварии 3731
  6. Нижневартовскую заброшку на улице Пионерской хотят переделать в музей, но безуспешно 3728
  7. «Загипнотизированная» югорчанка перевела аферистам взятые в кредит 100 тысяч 3510
  8. Два спортсмена из Югры номинированы на звание «Гордость России» 3442
  9. В нижневартовской школе распылили газ: всех эвакуировали 3141
  10. Водолазы нашли человеческие останки в озере на территории Сургутского района 2564
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13664
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10821
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 8966
  4. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 8120
  5. ​Покуда жив-здоров... 7593
  6. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 7064
  7. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6772
  8. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6572
  9. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 6556
  10. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6318

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика