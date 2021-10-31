Всероссийская перепись населения: частный опыт

Опыт работы по обходу населения у меня был два раза. Первый —по сбору средств на установку камер видеонаблюдения в доме, второй —по продвижению в микрорайоне депутата. Про перепись населения-2021 я узнал в новостях, меня заинтересовала «престижность» мероприятия: все-таки в переписи населения раньше участвовал сам Михаил Ломоносов и Антон Павлович Чехов.

Думаю: выдадут красивую заметную форму с элементами цветов российского флага, шарф, планшет российской сборки (до сих пор интересно — на андроиде или линуксе работает?)…

Возможность получить вознаграждение, конечно, была на первом месте — 18 600 рублей после вычета налога.

Цель — опросить 500 человек, дается на это месяц. По своему опыту могу сказать, что обход квартир —это и физическая работа: побегать придется, а стучаться в дверь квартиры —действие достаточно стрессовое; могут предложить пройти чай попить, а могут и перцовым баллончиком брызнуть.

В общем, все за и против взвешены —нахожу контакты на официальном сайте переписи, отправляю заявку. Перезвонили быстро: сказали, что мест совсем нет, даже предлагать не будут. Но на следующий день вечером мне еще раз перезвонили и уже предложили работу волонтером-переписчиком. Задача — обойти дома 4 и 6 на улице Есенина — те самые семнадцатиэтажки рядом с развилкой улицы Семена Билецкого и Тюменского тракта. Маски-перчатки выдадут, ПЦР-тесты можно проходить бесплатно. Подумав и задав пару вопросов контролеру, я согласился. А что: считай, все квартиры в двух домах, компактно —по большой территории участка по улицам не надо ходить.

Мне прислали на электронную почту файл «обменного формата для районного уровня» (так называется): в нем надо было заполнить очень большое количество личных данных, начиная с ФИО, данных паспорта, номеров счетов в банке страховок, и заканчивая информацией, работают ли мои родственники в Росстате и прочими, как говорят, персональными данными. Еще раз перезвонил контролеру спросил, почему так: договора еще не видел, а тут такое. Как же закон о персональных данных? Контролер ответил, что сам не знает, почему так сделали: он только находит работников, собирает данные и передает далее. Ладно, бюрократия; она везде. Продолжаю заполнять этот электронный документ. Ну ладно, все эти номера паспортов СНИЛС, страховки номера телефонов —они везде уже и давно слиты, гуляют по сети. Договора (или, как сказали, контракта) я еще не видел, — скорее всего, это договор подряда или договор на выполнение услуги. Ну ладно, там только удостовериться и подписать —ничего бы я там не изменил.

Но поумерив патриотический пыл, я отказался от участия в переписке. Везде встает колом ковид. Плюс говорят, неадеквата сейчас много стало — народ нервный из-за этой пандемии, запутан: что можно, а что — нельзя. Правила действия в пандемию сами себе противоречат. Люди озлоблены на государство, и всё могут вымещать на этих переписчиках — ведь они представители государства.

Да и открывают, наверное, двери далеко не все. Надо понимать, что когда стучишься в дверь в квартиру, ты пересекаешь личное пространство человека. Сейчас это пространство стало непонятным, размытым. Да и сами люди не соблюдают или не могут соблюдать эту, как говорят, социальную дистанцию.

Bот почему я должен ходить в период пандемийных каникул по квартирам, ухудшая тем самым самоизоляцию людей? Нельзя, что ли, было поставить на паузу переписку населения в регионах, где локдаун?..

Вообще не понимаю, зачем сейчас проводят эту перепись. Открою ли я дверь переписчику? Да. Помогу ему. Я считаю, надо это сделать, пойду навстречу нашему государству. Заполню форму на Госуслугах и покажу QR-код. Но самому быть переписчиком —зачем?..