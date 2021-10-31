16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5200   EUR  82,2898  

Новости

Больше новостей
Вы празднуете Хэллоуин?
Комментировать
0
Какие маски вы носите?

Одноразовые 67.1%

Многоразовые 13.7%

Те и другие 10.3%

Не ношу маски 8.9%

Всего голосов: 292

Комментировать
0
Масочный режим оправдан?

Да, и надо ужесточать контроль за его соблюдением 68.3%

Нет, пора снимать маски 26.1%

Не знаю 5.6%

Всего голосов: 284

Комментировать
2
Новый локдаун в Югре: за или против?

За 6.7%

Против 92%

Не знаю 1.3%

Всего голосов: 1421

Комментировать
0
Вы посмотрели «Игру кальмара»?

Да, посмотрел(а) 13.1%

Да, смотрю 7.1%

Нет 79.8%

Всего голосов: 267

Комментировать
0
Как вы оцениваете благоустройство сургутских парков?

Отлично 3.8%

Хорошо 11%

Удовлетворительно 27.4%

Плохо 51.1%

Не знаю 6.8%

Всего голосов: 237

Комментировать
0
Очередные ковикулы: вы за или против?

За 26%

Против 59.4%

Не знаю 14.6%

Всего голосов: 219

Комментировать
0
Больше опросов

​В гостях у… Сталина

Дом Сталина в деревне Хорошево считается памятником культурного наследия

​В гостях у… Сталина
Фото автора

Этот музей в деревне Хорошево (Тверская область) официально носит название «Калининский фронт. Август 1943 года». Но известен он больше под неофициальным наименованием «Изба Сталина», поскольку именно в этом деревенском доме верховный главнокомандующий останавливался во время своего единственного выезда на фронт.

Вообще-то, историки предполагают, что Иосиф Виссарионович бывал на фронте неоднократно, но документально подтвержден только один визит – в августе 1943-го.

Среди туристов отношение к музею неоднозначное, как и к самой фигуре тов. Сталина. Одна из туристок из нашей группы вообще отказалась в эту избу входить и даже пообещала написать в турфирму жалобу, чтобы объект исключили из программы посещения Ржева. Но мы никуда не денемся от того, что в общественном сознании фигура Иосифа Виссарионовича неотделима от победы в Великой Отечественной войне. А вопрос «Благодаря ему или вопреки?» дискутируется в нашем обществе уже много лет. Впрочем, сам музей интересен людям разных убеждений, и сталиниста из вас тут точно не сделают.

Внутри – скромная обстановка, вполне характерная для деревенского быта тех лет. Стол, четыре колченогих стула, кровать, комод, деревянная лавка вдоль стены. Единственный предмет роскоши – патефон. На стенах – план Ржевско-Вяземской наступательной операции, картина художника из цикла «Сталин на фронте», стенды, посвященные Иосифу Виссарионовичу и боям подо Ржевом.

Один из стендов напоминает о боевом содружестве со странами Запада в годы войны. В углу за стеклом висит простенькая серая шинель. Именно такую носил верховный главнокомандующий (настоящая шинель Сталина экспонируется в музее Победы). В красном углу – икона, как полагалось в крестьянском доме. Между прочим, часть вещей тех лет пожертвовали экспозиции местные жители.

Именно в этой избе Иосиф Виссарионович провел 4-5 августа 1943 года. Сталину лично хотелось посмотреть на «заговоренный город Ржев», который долгие 15 месяцев не могли взять российские войска. Но остановиться в самом городе не позволила охрана. Там невозможно было обеспечить безопасность главы СССР.

Тогда выбор пал на расположенную рядом деревню Хорошево. Избу крестьянки Натальи Кондратьевой тоже выбрали из соображений безопасности: ее дом стоял не вдоль дороги, а в глубине двора. Не объясняя причины, хозяйке предложили переехать куда-нибудь на несколько дней. Экскурсоводы рассказывают, что к приезду Сталина в избу стащили всю самую лучшую мебель и ковры, которые удалось найти в округе, за что Иосиф Виссарионович, предпочитавший аскетизм в быту, своих помощников отругал.

Именно здесь Сталин встретился с командующим Калининским фронтом генералом Ерёменко, получил сообщение об освобождении Белгорода и Орла и распорядился произвести в честь этого события первый в годы войны артиллерийский салют.

Говорят, что когда Наталья Кондратьева вернулась домой, то не узнала свою избу. Дом был капитально отремонтирован, на столе стояли чугунки с печеной картошкой и щами (любимая пища Сталина), бутылка грузинского вина и лежало сто рублей. Иосиф Виссарионович плохо представлял себе, как мало можно было на эту сумму купить в разгар войны, и просто оставил хозяйке все деньги, которые нашел у себя в карманах. В 1946 году Наталье Кондратьевой предложили на выбор жилье в любом городе СССР, но она предпочла Ржев.

В самом доме предлагали создать музей, однако тов. Сталин от этой идеи отказался и распорядился открыть здесь избу-читальню. О визите верховного главнокомандующего в Хорошево напоминала только небольшая мемориальная часть. В ходе «десталинизации» 1950-х годов была ликвидирована и она.

Библиотека (между прочим, с хорошими фондами) просуществовала на этом месте до 2015 года, после чего Российское военно-историческое общество вновь вышло с инициативой открыть музей. В настоящее время музейный объект входит в состав ржевского филиала музея Победы, а сам дом считается памятником культурного наследия федерального значения.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 14:16, просмотров: 101, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:51
К чему бы это?
Ананас Ананасов Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:55
дак вчера репрессированных вспоминали - к этому что ли?
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. 12 ковидных больных скончались за сутки в Югре 1647
  2. Водолазы нашли человеческие останки в озере на территории Сургутского района 1418
  3. В Барсово прошла инаугурация главы Сургутского района 1150
  4. Коллапса не будет: «Югра-Экология» продолжит вывозить мусор в обычном режиме 998
  5. Хэллоуин дома: что посмотреть? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 838
  6. ​Ковид продолжает расти: в Югре плюс 260 новых больных, минус 10 умерших 402
  7. ​Минздрав: «Спутник Лайт» — только для ревакцинации! 396
  8. ​На трассе в ХМАО перевернулся автобус 368
  9. ​Празднуем, товарищи! 354
  10. ​Лучшее, конечно, впереди, уверена треть россиян 290
  1. ​Покуда жив-здоров... 6928
  2. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 4172
  3. ​Директор департамента образования Нижневартовска уходит в правительство округа 4067
  4. Пожилая вартовчанка едва не стала жертвой аферистов, но ее спасла прохожая 3784
  5. Наталья Комарова ввела новые ковид-ограничения. Главное 3778
  6. ​Вартовчане уговорили губернатора перенести введение системы QR-кодов 3351
  7. ​Общественник сообщил о смерти сургутского ветерана 3347
  8. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 3064
  9. ​Трасса «Нижневартовск – Излучинск» закрыта из-за плохой погоды 2846
  10. ​Гололед и сильный ветер: погода в Югре останется плохой 2678
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13419
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10469
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 7537
  4. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 7119
  5. ​Покуда жив-здоров... 6928
  6. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6570
  7. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6334
  8. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6150
  9. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 5864
  10. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 5807

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика