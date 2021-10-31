Нерабочая неделя как государственный праздник: а почему бы и нет?

Заметили с коллегами забавную деталь — стартовавшая нерабочая неделя, до сих пор имеющая совершенно неясный правовой статус в России, в календаре на айфоне обозначена просто и понятно: государственный праздник.
...Американцы, конечно, что дети малые — и вот вам вполне себе подтверждение банальности про уста младенца. В общем, празднуем!
Главное, чтоб другой государственный праздник не вспомнили: День 7 ноября – красный день календаря.
Слово «товарищи» уже вспомнили. Конечно прозвучало не из уст младенца, но все-таки. Из уст журналиста тоже сойдет.