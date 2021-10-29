16+
Логотип Сиапресс
USD  70,5207   EUR  81,8393  

Новости

Больше новостей
Какие маски вы носите?
Комментировать
0
Масочный режим оправдан?
Комментировать
1
Новый локдаун в Югре: за или против?
Комментировать
0
Вы посмотрели «Игру кальмара»?
Комментировать
0
Как вы оцениваете благоустройство сургутских парков?
Комментировать
0
Очередные ковикулы: вы за или против?
Комментировать
0
Чем вы займетесь в нерабочую неделю?

Буду дома сидеть 33.8%

Поеду в отпуск 16.4%

Буду работать 44.3%

Свой вариант (в комментариях) 1.4%

Не знаю 4.1%

Всего голосов: 219

Комментировать
0
Больше опросов

​Запарились напоследок

Как москвичи отрываются перед очередным локдауном

​Запарились напоследок
Фото автора

Как быстро время бежит. Кажется, совсем недавно я писал о второй волне коронавируса в столице, и вот уже Москву накрывает четвертая.

Таких ограничительных мер, которые введены с 28 числа, столица не видела с весны прошлого года. На входе в люблинские бани — объявление о закрытии до 7 ноября. Несмотря на будний день, народу в бане было полно — любители парной стремились напоследок всласть напариться. Библиотечная сеть заботливо предлагала своим читателям запастись книгами заранее, поскольку библиотеки работать в длинные выходные не будут. Часть магазинов перед локдауном предлагала скидки.

На фудкортах накануне закрытия царил полный аншлаг. Люди стремились впрок закупиться и нагуляться. Москвичей понять можно. Неизвестно еще, сколько продлятся эти непредвиденные каникулы, хоть власть и уверяет, что только до 7 ноября.

Множество родителей с детьми на этой неделе пришло и в парк аттракционов «Остров мечты». Люди стояли в очередях без всякой социальной дистанции, а зачастую и вообще без масок. Ожидание в очередях к некоторым аттракционам достигало одного часа. Конечно, москвичам со своими отпрысками лучше было прийти сюда во время школьных каникул, но именно в эти дни парк развлечений закрывают. Хорошо хоть обычные парки остаются открытыми.

30 процентов работающих с 25 октября переведено на удаленный режим. Москвичам старше 60 лет и горожанам с хроническими болезнями предложено остаться дома. Бесплатный проезд в общественном транспорте для этой категории жителей будет приостановлен с 8 ноября.

Если днем пассажиры метро еще стараются соблюдать социальную дистанцию, то в час пик садятся плечом к плечу. При этом маски, несмотря на угрозу штрафа, носят далеко не все. Хорошо перчатки носить больше не требуют.

Турфирмы значительно сократили список экскурсий по Москве и соседним городам во время локдауна. Правда, на российские курорты и за границу выпускают без ограничений.

В довершение ко всему народ лишили еще и выпивки. Винотеки и алкомаркеты на длинные выходные закрываются.

Некоторые решения московских властей вызывают явное недоумение. Какой, например, смысл в закрытии зоопарков, кинотеатров и библиотек, если музеи и театры прием посетителей пусть в ограниченном количестве, но продолжат? И это государство еще жалуется, что россияне перестали читать? Да с такими запретами все окончательно в интернет переселятся.

А зачем закрывать бани? Это же гигиеническая и оздоровительная процедура. Допустим, москвичи и дома помоются. А как быть гастарбайтерам и вахтовикам из соседних областей, которые живут в бытовках на стройке (строительство в Москве не прекращается)? Проситься в ванну к жителям столицы?

Возникает впечатление, что наша власть решила таким образом проучить россиян за нежелание прививаться. Но кто ей не дает применить административные меры? Гоняться по интернету нужно не за сторонниками Навального, а за антипрививочниками. Пользы для государственной безопасности от этого точно больше. И штрафы вводить не за сравнение России с фашистской Германией, а за призывы бойкотировать вакцинацию. И прекратить, наконец, запугивать россиян побочными эффектами от вакцин западного производства. Мы ими все равно не прививаемся.


нравится (2) не нравится (4)
Сегодня в 11:33, просмотров: 184, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 2410
  2. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 1212
  3. ​Сургут захватит пятничная метель 1192
  4. Жительница Сургутского района повелась на рекламу с ненастоящим президентом и потеряла крупную сумму денег 1080
  5. Сургутский вокзал полностью реконструируют к 2025 году 980
  6. Юные сургутяне смогут ходить в садик в нерабочие дни 967
  7. 273 нарушения было выявлено в детских садах Югры 855
  8. Профессия ИТ-специалиста оказалась самой привлекательной у жителей ХМАО и ЯНАО 761
  9. ​Югорчане могут поддержать бренды земляков на конкурсе «Вкусы России» 706
  10. Тюменский «Университет третьего возраста» открывает новые направления 706
  1. ​Покуда жив-здоров... 6530
  2. В детской больнице Нижневартовска ребенок получил огнестрельное ранение. Депздрав начал проверку 4719
  3. ​Где привиться от ковида в Нижневартовске // АДРЕСА 4649
  4. В Нижневартовске повысились цены на колбасу и сосиски 4344
  5. Повышение ставки ЦБ: как это отразится на нас 3934
  6. Наталья Комарова ввела новые ковид-ограничения. Главное 3403
  7. ​Легковушка влетала под фуру, погибли три человека 3318
  8. Пожилая вартовчанка едва не стала жертвой аферистов, но ее спасла прохожая 3173
  9. ​Общественник сообщил о смерти сургутского ветерана 3089
  10. ​Директор департамента образования Нижневартовска уходит в правительство округа 3011
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13281
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 10277
  3. ​Нефтеюганцы увезли украденные батареи на угнанной «Ладе» 6845
  4. ​Покуда жив-здоров... 6530
  5. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6477
  6. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 6243
  7. ​Напилась и не сдержала эмоций: югорчанка приревновала мужа и убила его 6165
  8. ​Гендиректор главной строительной компании Нижневартовска покидает пост из-за разногласий с акционерами 6053
  9. ​«Аэрофлот» отказался от одного из рейсов по маршруту «Москва – Нижневартовск» 5738
  10. ​В Нижневартовске бродячие собаки оказались участниками судебного дела 5734

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика