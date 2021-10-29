Как москвичи отрываются перед очередным локдауном

Как быстро время бежит. Кажется, совсем недавно я писал о второй волне коронавируса в столице, и вот уже Москву накрывает четвертая.

Таких ограничительных мер, которые введены с 28 числа, столица не видела с весны прошлого года. На входе в люблинские бани — объявление о закрытии до 7 ноября. Несмотря на будний день, народу в бане было полно — любители парной стремились напоследок всласть напариться. Библиотечная сеть заботливо предлагала своим читателям запастись книгами заранее, поскольку библиотеки работать в длинные выходные не будут. Часть магазинов перед локдауном предлагала скидки.

На фудкортах накануне закрытия царил полный аншлаг. Люди стремились впрок закупиться и нагуляться. Москвичей понять можно. Неизвестно еще, сколько продлятся эти непредвиденные каникулы, хоть власть и уверяет, что только до 7 ноября.

Множество родителей с детьми на этой неделе пришло и в парк аттракционов «Остров мечты». Люди стояли в очередях без всякой социальной дистанции, а зачастую и вообще без масок. Ожидание в очередях к некоторым аттракционам достигало одного часа. Конечно, москвичам со своими отпрысками лучше было прийти сюда во время школьных каникул, но именно в эти дни парк развлечений закрывают. Хорошо хоть обычные парки остаются открытыми.

30 процентов работающих с 25 октября переведено на удаленный режим. Москвичам старше 60 лет и горожанам с хроническими болезнями предложено остаться дома. Бесплатный проезд в общественном транспорте для этой категории жителей будет приостановлен с 8 ноября.

Если днем пассажиры метро еще стараются соблюдать социальную дистанцию, то в час пик садятся плечом к плечу. При этом маски, несмотря на угрозу штрафа, носят далеко не все. Хорошо перчатки носить больше не требуют.

Турфирмы значительно сократили список экскурсий по Москве и соседним городам во время локдауна. Правда, на российские курорты и за границу выпускают без ограничений.

В довершение ко всему народ лишили еще и выпивки. Винотеки и алкомаркеты на длинные выходные закрываются.

Некоторые решения московских властей вызывают явное недоумение. Какой, например, смысл в закрытии зоопарков, кинотеатров и библиотек, если музеи и театры прием посетителей пусть в ограниченном количестве, но продолжат? И это государство еще жалуется, что россияне перестали читать? Да с такими запретами все окончательно в интернет переселятся.

А зачем закрывать бани? Это же гигиеническая и оздоровительная процедура. Допустим, москвичи и дома помоются. А как быть гастарбайтерам и вахтовикам из соседних областей, которые живут в бытовках на стройке (строительство в Москве не прекращается)? Проситься в ванну к жителям столицы?

Возникает впечатление, что наша власть решила таким образом проучить россиян за нежелание прививаться. Но кто ей не дает применить административные меры? Гоняться по интернету нужно не за сторонниками Навального, а за антипрививочниками. Пользы для государственной безопасности от этого точно больше. И штрафы вводить не за сравнение России с фашистской Германией, а за призывы бойкотировать вакцинацию. И прекратить, наконец, запугивать россиян побочными эффектами от вакцин западного производства. Мы ими все равно не прививаемся.