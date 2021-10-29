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​Постигая профессию, покорять горизонты

Студентка СурГУ Елена Диколенко: учеба, мода и полеты

​Постигая профессию, покорять горизонты
Фото предоставлено автором

В Сургутском госуниверситете много талантливых и амбициозных студентов, которые преуспевают в учебной, научной и внеучебной деятельности. Среди них и студентка-отличница пятого курса направления «экономическая безопасность» Института экономики и управления Елена Диколенко. Она руководит театром моды «Возрождение» и будучи участником женской пилотажной группы «Барсы» покоряет небо за штурвалом настоящего самолета.

Будущий дипломированный экономист обладает мастерством в разных сферах деятельности и не понаслышке знает, как важны навыки командной работы и дисциплины для достижения любых поставленных целей. Педантичность, неутомимость, упорство и выдержка – сильные стороны этой разносторонней личности. Она эффективно доводит до конца любое начатое дело, заряжая невероятной энергетикой и вдохновляя на новые свершения не только саму себя, но и людей вокруг. «Елена ведет активную внеучебную деятельность, а также, что очень ценно, имеет немало достижений в учебе. Ее имя дважды было занесено на Доску почета, а в 2019 году она попала в 20-ку лучших студентов университета! Она всегда принимает активное участие в форумах, фестивалях, бизнес-тренингах окружного и российского формата. Это очень порядочный, отзывчивый, инициативный, коммуникабельный, целеустремленный человек, обладающий отличными организаторскими способностями и большим творческим потенциалом!» – не без гордости сообщила заведующий кафедрой экономических и учетных дисциплин, кандидат экономических наук, доцент Надежда Пучкова.

Говоря о научно-исследовательской деятельности студентки, Надежда Викторовна подчеркивает, что она скрупулезно и с большим интересом изучает темы по обеспечению экономической безопасности предприятия, региона и страны в целом. Елена исследует основные направления денежно-кредитной политики России и ее эффективность в борьбе с финансовыми угрозами, подходы и классификации угроз в системе экономической безопасности, а также такой актуальный аспект, как кибербезопасность в цифровой экономике. Результаты своих разработок студентка представляла на VII Всероссийской конференции молодых ученых «Наука и инновации XXI века», неоднократно участвовала в Открытой региональной студенческой научной конференции имени Г.И. Назина «Наука 60-й параллели».

Напомним, в этом году авторская коллекция «Мама, расскажи мне о дожде» театра моды СурГУ «Возрождение» стала обладателем третьего почетного места Российской студенческой весны. «В настоящее время полным ходом идет подготовка к предстоящей студенческой весне! С идеей мы уже определились, работаем над эскизами для модной коллекции. Коллектив пополнился новыми людьми – это три первокурсника, которые участвовали в Дебюте. Они подошли нам по телосложению, росту и своему желанию творить! И теперь в нашей творческой команде 15 человек!» – рассказывает руководитель, отмечая, что уникальные костюмы она отшивает сама, а вот оригинальные шарфы, свитеры, карманы и разные детали декора вяжет ее мама, Татьяна Павловна Диколенко. Со вкусом украшает вышивкой одежду коллекций верный друг и товарищ Елены в учебе, модном театре и даже в малой авиации, Анастасия Бегункова.

История Елены Диколенко доказывает, что любимое хобби не является препятствием к хорошей учебе. Напротив, постигая профессию, девушка ловко покоряет бескрайние горизонты.


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Сегодня в 09:25, просмотров: 265, комментариев: 0
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