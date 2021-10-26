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​Мне запретили раскрывать информацию об НТЦ

Научно-технический центр в Сургуте покрыт тайнами и не хочет их раскрывать

​Мне запретили раскрывать информацию об НТЦ
Фото из архива автора

В 2018 году фонд «Научно-технологического развития Югры» заключил договор со «Сколково» на разработку моделей научно-технологического центра в Сургуте. Контракт составил 120 млн рублей, работы по нему проходили в два этапа.

Первый этап ознаменовался торжественной презентацией в филармонии в декабре 2019 года, где были представлены архитектурные решения. Летом 2020 года закончился второй этап, который, собственно, и должен был открыть самую главную интригу о том, чем будет наполнен НТЦ и какова будет его структура.

Однако ни через месяц, ни через год мы я увидел не только торжественной презентации, но и вообще какой либо развернутой информации о том, что в конечно счете будет представлять собой НТЦ.

Я обратился в фонд с просьбой предоставить мне возможность ознакомиться с результатами работы «Сколково». Руководство любезно согласилось, однако поставило условие – не разглашать полученную из документов информацию. И потребовало подписать соответствующие обязательства.

В результате изучения документов я пришел к выводу, что часть содержащейся информации в них имеет важное общественное значение и должна быть в обязательном порядке опубликована. В частности, информация о структуре образовательной составляющей, количестве и специализации студентов и преподавательского состава.

В попытке прояснить ситуацию я обратился в правительство Югры, которое является учредителем фонда, с просьбой дать его позицию по этому вопросу. Обратил внимание окружных начальников на то, что НТЦ имеет огромное социально-экономическое значение для региона, входит в стратегию Югры и Сургута. Подобные проекты напрямую связаны с благополучием жителей, кроме того, 120 миллионов рублей за осуществление работы было выделено из средств налогоплательщиков.

Отдельно стоит подчеркнуть, что реализация проекта идет полным ходом. По разным оценкам, на него уже потрачено от одного до нескольких миллиардов рублей. А строительство развернется на громадном земельном участке в 75 гектаров, который в свое время был выведен из рыночного оборота исключительно под образовательный объект «Кампус».

В общем, я посчитал, что позиция фонда по «засекречиванию» общественно важной информации необоснованна, несправедлива и недопустима.

Но, к моему удивлению, правительство округа встало на сторону фонда: «В связи с тем, что информация, содержащаяся в моделях, представляет для правообладателя – Фонда коммерческий интерес, Вам были представлены для изучения материалы с обязательством, не разглашать публично без согласия Фонда информацию, а также не использовать сведения, входящие в модели, для достижения конкурентных преимуществ при занятиях любой другой деятельностью (вне сферы влияния Фонда)».

Признаться, я так и не понял аргументацию причин такой секретности. Однако мне кажется, что такая закрытость может быть продиктована опасением, что некоторые моменты результатов работы вызовут неоднозначную реакцию у общественности. Например, возникнут вопросы к качеству выполненных работ, а, может, появится повод для обращения в компетентные органы для проверки соответствия выполненных работ техническому заданию.

Вот только шила в мешке не утаишь. Проект на стадии реализации, а, значит, уже есть и готовятся с ним связанные другие публичные документы, в частности – проекты планировки и межевания. Из них мы уже точно знаем, что там планируется построить. А там, между прочим, кроме объектов общественного назначения, внушительная коммерческая составляющая, в том числе – жилой комплекс, отели, офисы, другая коммерческая недвижимость.

Мне кажется, что соблюдение необходимого баланса между общественно значимой и коммерческой составляющей на территории, которая изначально была предназначена исключительно под «кампус», без общественного контроля будет невозможно.


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Сегодня в 14:31, просмотров: 111, комментариев: 0
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