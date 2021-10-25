Подробно о том, как с 25 октября работает система QR-кодов в Югре

Сегодня, 25 октября, в Югре начинает действовать система персональных QR-кодов. Сначала она заработает в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нефтеюганском районе, Нижневартовске, Нягани, Покачах, Пыть-Яхе, Радужном, Урае и Ханты-Мансийске.

QR-код приходит на портал «Госуслуги» в течение суток после полного прохождения вакцинации. Отметим, что существует два вида вакцины от коронавирусной инфекции – однокомпонентная и двухкомпонентная (с временным промежутком в один месяц). В последнем случае, код отправляют в личный кабинет в течение суток после второй дозы.

«Технология не требует дополнительного оборудования. При наведении камеры на QR-код выходит следующая информация: первый буквы ФИО, первые и последние две цифры паспорта и дата рождения. Соответственно, чтобы пройти в заведение достаточно будет предъявить удостоверение личности», – объяснил заместитель губернатора округа Роман Генкель.

Таким образом, введение системы QR-кодов не противоречит закону о защите персональных данных, подчеркивают в правительстве региона. Все сведения передаются в зашифрованном виде. Также, по словам замгубернатора округа Романа Генкеля, общественные места будут проверять на соблюдение постановления: «На встречах с предпринимательским сообществом мы, безусловно, говорили о том, что если бизнес не будет заниматься определенным самоконтролем, то это приведет к более тяжелым последствиям, с точки зрения полнейшего закрытия. У нас примеры в том годы были такие. Здесь тоже определенное самосознание надо проявлять. Сейчас в первую очередь должны думать о жизни и здоровье наших граждан».

В первую очередь систему ввели в муниципалитеты «первой волны», где уровень вакцинации ниже среднеокружного. С 8 ноября к системе присоединятся жители Белоярского, Березовского, Сургутского, Ханты-Мансийского районов, Сургута и Югорска.

Напоминаем, что посещать общественные места смогут совершеннолетние граждане, привитые от ковида или перенесшие болезнь в течение последних шести месяцев, а также те, у кого на руках есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посещения организации. Жители Югры должны предъявить доказательства своей ковид-безопасности при входе в организации торговли (за исключением аптек и магазинов, реализующих устройства и средства связи, продовольственные товары и (или) непродовольственные товары первой необходимости), и при осуществлении деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.