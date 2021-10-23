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Справочку купите?

Автократия заинтересована в нерушимости своей власти, и больше ни в чем. Включая спасение вас от коронавируса

Справочку купите?
Фото pixabay.com

Вы заметили, как высшее руководство страны ненавязчиво указало на не только неспособность, но и, видимо, нежелание наводить порядок на подведомственной территории? Восхитительное откровение от президента поступило на валдайском форуме.

Мизансцена такая: в стране катастрофа, ежедневно только с пометкой «умер от коронавируса» мы теряем больше тысяч человек (сколько еще проходит мимо этой статистики – только бог пока знает, а мы узнаем позже по итогам анализа избыточной смертности). Как метко сказали в интернетах, для понимания – представьте себе, что в один день на территории страны разбилось три под завязку забитых среднемагистральных боинга. Или два боинга, но больших, которые летают на дальние расстояния. Или целый наполненный пассажирами «Сапсан» слетел с рельс в реку и никто не выжил. Представили? Вы бы посчитали это каким-то невероятным ужасом? Я думаю, да. Так вот, это один коронавирусный день в России – тысяча жертв.

В этих условиях губернаторы начинают вводить обязательную вакцинацию для «отдельных категорий граждан», куда попадают довольно многие. Собственно, выбора особо и нет – все активно желающие привиться уже это сделали, кто-то еще вяло добирается до пунктов вакцинации, а свободных коек уже практически не осталось, кислород превращается в дефицитный товар, впереди маячит полноценный медицинский коллапс.

На фоне происходящего президент публично говорит: «Но дело ведь не в обязательности. Я на самом деле не поддерживаю обязательность, и вот почему: потому что любое навязанное решение можно обойти, будут справки покупать».

Думаю, губернаторы глубоко в душе были страшно благодарны своему начальнику за эти слова. Они пытаются хоть каким-то доступным способом убедить / заставить прививаться людей, которые испытывают недоверие к власти после десятков лет пропагандисткой обработки и приведения ума в болезненно-конспирологическое состояние. А президент народу говорит что-то вроде: «Я вообще против этой обязаловки, а если что – вы всегда можете прикупить себе справочку».

При этом даже не начинается разговор о том, что могучий государственный и силовой аппарат, который гарантирует нашу с вами стабильность, и мимо которого ни одна оппозиционная и даже вольнодумная муха не пролетит, ничего с рынком поддельных справок и прививочных сертификатов сделать не может. Вероятно, даже задачи такой нет.

Сколько я раз я говорил, что конструкция «авторитаризм = порядок, демократия = хаос» является ложной, и все ровно наоборот. Автократия обеспечивает относительный порядок только в процессе преследования тщедушных либералов, которые смеют свои рты на режим разевать. Ну и в проведении выборов с заранее заданным результатом — то есть мерах, которые позволяют сохранить власть.Во всем остальном она, на самом деле, не поддерживает обязательность, потому что навязанные государством решения можно обойти. Будут справки / разрешения на строительство / госконтракты / акты введения в эксплуатацию (продолжать можно долго) покупать.


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Сегодня в 17:29, просмотров: 341, комментариев: 5
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:08
Еще один «либерал» Макаревич нашелся.

Да действительно: конструкция «авторитаризм = диктатура, «либеральная» демократия = порядок» является ложной.

«Либеральная» демократия – это тоже диктатура.

Кстати «либерал» Макаревич не елозя как Д.Щ. напрямую горячо поддерживает авторитарные указания властей о поголовной вакцинации.

А Путин, он как всегда «за народ». Есть плохие чиновники, есть хорошие. Путин – хороший. Он за добровольную вакцинацию и против принудительной, под страхом увольнения с работы. Он просто «не знает» про то, что плохие чиновники вытворяют.
Сергей Б
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Сегодня в 20:09
На встрече с Комаровой, спрашиваю:
– Наталья Владимировна, как вы объясните, что в Сургуте дольщикам в нарушении закона запрещают публичные мероприятия в форме массового пикета и угрожают увольнением с работы?

Наталья Владимировна округляет глаза:
– Я?.. Я об этом ничего не знаю. Неужели вы думаете, что это я лично угрожаю увольнением с работы?

Разъяснения нужны?
Сергей Б
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Сегодня в 20:12
Кстати, где там справочку по сходной цене можно приобрести?

А то ведь скоро в магазин за хлебом не пустят.

Хорошо хоть «красное&белое» под святой защитой находится от всякой заразы. Небось не перекроют ходы к святому источнику.
Сергей Б
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Сегодня в 20:14
Дмитрий, если что извиняйте. Поддержал как мог.
Сергей Б
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Сегодня в 20:29
Ну и хорошо, что тебя в магазин за хлебом не пустят – сдохни: подумал «демократичный либерал» Дмитрий Щеглов.
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