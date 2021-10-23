16+
Логотип Сиапресс
USD  70,8623   EUR  82,4979  

Новости

Больше новостей
Чем вы займетесь в нерабочую неделю?
Комментировать
0
Больше опросов

​Провал кампании по вакцинации, «победа» антиваксеров и русского «авось»

В чем причины разбушевавшейся эпидемии коронавируса в России

​Провал кампании по вакцинации, «победа» антиваксеров и русского «авось»
Фото siapress.ru

Постоянный читатель siapress.ruАльберт Леонов прокомментировал печальную ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в Сургуте и России в целом. Публикуем его мнение.

То, что происходит сейчас – результат провальной компании по вакцинации. Можно назвать «победой» антиваксеров и русского авось.

А вот нехватка больничных коек – просчет руководства. Не буду обвинять почем зря, но – факт, не федерального... Тут либо региональная, либо муниципальная власть виновата. Хотя чего с города взять?! Новых поликлиник не построено. Здоровые и больные в одном месте в больнице встречаются. Потоки нельзя разделить: в одном месте больные, в другом кто на выписку... Люди приходят и могут поймать нечто новое.

Сейчас думать надо о весенней волне. Те, кого вакцинируют сейчас, войдут с иммунитетом к весне, грубо говоря.

Мое мнение такое: вакцинировать всех! По моим сведениям и учителя не все привились, врачи не 100 процентов. Последним самим надо понимать, но нет – некоторые не прививаются. Скажу больше, родная сестра моя, медицинский работник в Омске. У меня советовалась: надо или нет ей вакцинироваться! Я, не имея специального медицинского образования, на пальцах ей пояснил что надо. Сам вакцинировался и не помер, как она слышит. Тогда пошла и сделала. В Сургуте по-другому, думаете?!


нравится (1) не нравится (3)
Сегодня в 13:34, просмотров: 235, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:59
Следуя логике властей и Альберта Леонова, эпидемия коронавируса является последствием массовых скоплений народа. То есть, это следствие массовых, всенародных выборов, которые прошли накануне. И безответственного поведения таких россиян как Альберт Леонов, которые фанатично перлись на эти выборы преодолевая лужи в брод и разносили коронавирусную заразу.

По мнению Альберта Леонова «вакцинировать всех!», можно не «отходя от кассы» процитировать комментатора Sst, который указывает на факт неэффективности вакцинации.

Sst
Сегодня в 13:20
…я знаю одного привитого...уже третий раз заболел...

В общем в России как всегда «разруха в головах», прежде всего.
Albert Leonov Сергей Б
не нравится
Сегодня в 16:38
Сам вакцинировался?
Показать все комментарии (2)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Повышение ставки ЦБ: как это отразится на нас 2905
  2. ​СК: 10-летний пациент детской больницы в Нижневартовске ранил себя из оружия деда 1789
  3. В детской больнице Нижневартовска ребенок получил огнестрельное ранение. Депздрав начал проверку 1669
  4. СМДТ подготовил скидку для привитых от коронавируса сургутян 1141
  5. ​За три дня число сургутян, находящихся под ковид-наблюдением, выросло на тысячу человек 473
  6. ​МВД объявило в розыск Сергея Савельева, который передал для публикации записи пыток в колониях 457
  7. ​Выстрел в детской больнице Нижневартовска: подробности 451
  8. ​Коммунальщики Сургута готовятся к первому сильному снегопаду 435
  9. ​В Сургуте открыли дополнительный пункт вакцинации в ТРЦ «Сити Молл» 428
  10. ​Блогеры скинулись и купили квартиру бабушке, которая жила в бочке 35 лет 285
  1. Министр Чечни об инциденте в Пыть-Яхе: «Никакой драки не было» 3941
  2. ​На пожаре в Нижневартовске погибли два человека 3489
  3. Без сертификата о вакцинации или ПЦР-теста югорчане больше не смогут посещать общественные места 3226
  4. ​Посмотри, какая красота: в Нижневартовске обновили набережную 3020
  5. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 2923
  6. Повышение ставки ЦБ: как это отразится на нас 2905
  7. Сургутский автосалон проверили на соблюдение антиковидных мер из-за жалоб горожан 2714
  8. ​Ханты-Мансийск и Нижневартовск обновляют парк общественного транспорта 2522
  9. ​Наталье Комаровой показали бардовскую площадь, новую котельную и школу искусств в Сургутском районе 2329
  10. Навели «Мосты»: в столице Самотлора финишировал арт-фестиваль 2253
  1. ​Давайте уже забудем о пойме Оби, набережных, рекреации, красивом Сургуте. Ничего этого не будет 13021
  2. ​Как чиновники в Сургуте помогают застройщикам заработать больше, а также обделить бюджет и граждан и сделать из города гетто 9773
  3. ​В Сургуте найдена рекордсменка по числу займов до зарплаты 8848
  4. ​Очевидцы: полицейские применили оружие, чтобы остановить гонщика на Infiniti 7830
  5. ​Напавший на доктора не стал извиняться: «Врач сделал моей супруге комплимент!» 7269
  6. Муфтий Москвы осудил поведение мужчины, избившего врача в Нижневартовске 7154
  7. Преподаватель техникума погиб в аварии под Нижневартовском 6735
  8. ​В Нижневартовске муж пациентки избил доктора за то, что он ее осмотрел 6356
  9. ​Из-за включенной в сеть зарядки сгорела квартира в Нижневартовске 6242
  10. ​Жителю Нижневартовска, напавшему на доктора, запретили покидать место жительства и пользоваться интернетом 5915

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика