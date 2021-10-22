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​Из уст в уста

Нерабочие каникулы — это что: отпуск или локдаун?

​Из уст в уста
Фото: facebook.com

Читаю новости: югорчане после объявления нерабочей недели массово собрались в незапланированные отпуска, выкупают и бронируют туры на курорты. Овладело ими, понимаете ли, беспокойство, охота к перемене мест.

Власти при этом уточняют: нерабочие дни — это не отпуска, сидите дома.

А что это тогда?

Вообще, кстати, кто-нибудь может хоть что-то внятно сказать о статусе этих каникул? Какие-то бумаги предъявить, по которым реально с 30-го по 7-е следует сидеть взаперти и не высовываться?.. Вряд ли они есть: все у нас как-то передается как легенда — из уст в уста. В документе одно (нерабочая неделя), на словах — другое (фактический локдаун).

В связи с этим вспоминается недавняя ситуация: после ввода запрета массовых мероприятий в округе сургутяне перестали брать билеты в филармонию и театр — а концерты и спектакли продолжали идти. Мастера культуры в панике! А в чем дело? Да вот же: в официальной бумаге прописаны ограничения — а разъяснения, что «проведение концертов и спектаклей остается возможным с учетом ранее введенных ограничений», были получены этими самыми мастерами… устно! Но помилуйте, а как ссылаться на устное распоряжение, когда любая проверка требует бумажку (желательно гербовую) с печатью? А никак: действуйте на свой страх и риск, чиновники с себя ответственность сняли.

Корона оказалась опасна тем, что вскрыла полную неорганизованность не населения — в конце концов, его можно организовать понятными и логичными требованиями, изложенными человеческим языком, — а тех, кто им управляет. Неорганизованность настолько серьезная, что к концу второго года пандемии мы по-прежнему наблюдаем, как принимаются решения, которые говорят о полной растерянности верхушки — и только. С таким подходом действительно нужно готовиться и к четвертой, и к сорок четвертой волне ковида — и ждать, что власть наконец-то соберется с мыслями.

Когда-то же это должно случиться.


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Сегодня в 10:29, просмотров: 475, комментариев: 8
Комментарии:
Сергей Б
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Сегодня в 11:01
Власть «соберется с мыслями» только тогда, когда народ ее начнет под зад пинать.

А то пенсионный возраст продлили дескать рабочих рук не хватает, но оказывается рабочих рук с избытком: объявляются нерабочие недели, чтоб на всех работы хватило.
Сергей Б
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Сегодня в 11:02
И да, Т.С. отправьте уже Ю.Н. в отпуск, в локдаун или еще куда. А то сейчас опять банить начнет.
Сергей Б
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Сегодня в 12:42
Ну слава богу ничего не сломали и все на месте.

Родные минуса от несогласной и возмущенной общественности.
Dochimacho
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Сегодня в 12:55
Да, кризис управления в стране обширный и долгий.
Тут подруга с сыном приехали из Шадринска на соревнования по плаванию. Спрашиваю: "не отменили?". "Нет, - говорит, не отменили. Это же всероссийские соревнования. Только местные мероприятия отменили". Я в шоке до сих пор. 340 человек, кстати, приехало с родителями и тренерами, чтобы в нашем 50- метровом поплавать. В разгар этой заразы. Ну вот очередной жирный штрих к теме управления.
Сергей Б
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Сегодня в 13:08
И форум «Валдай» тоже не отменили.

Там путинская «элита» срать хотела на все эти меры борьбы с пандемией: сидели целой шоблой плотными рядами без масок и внимали речам Путина, который рассказывал про социальную несправедливость в западных странах.
Сергей Б
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Сегодня в 13:18
Пипец подкрался «незаметно».

Выборочные запреты на усмотрение и в угоду властей – это есть диктатура.

Диктатура – форма государственного правления, реализуемая с помощью различных методов насилия, в которой при отсутствии внешнего контроля и фактических ограничений власть монопольно сконцентрирована в руках одного человека, клики, ведомства или партии.

С чем вас граждане и поздравляю.
Сергей Б
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Сегодня в 13:22
Кстати Жириновский, возмущенный неподчинением граждан властям, требовал навести порядок с помощью армии.

Устами придурка глаголет истина.

Сергей Б
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Сегодня в 14:00
Можно конечно предположить, что власти РФ хотят как в Китае. Но не экономику и не инфляцию, которая в РФ только по официальным данным, то есть заниженным, на текущий период составляет 7,4% в годовом выражении. Что ну прям очень сильно обесценивает и того нищенские доходы россиян. Для сравнения в Китае инфляция держится на уровне 1,5% в годовом выражении и сейчас в Китае наблюдается снижение цен на продукты питания. В отличии от России, где цены на продукты питания и вообще на все и вся постоянно растут как на дрожжах.

И вот интересно что в России больше убивает граждан: коронавирус с которым борются или плановые высокая инфляция и низкие доходы граждан, которые снижают уровень жизни россиян? Вопрос риторический.
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