Что может и чего не может делать для города сургутская дума

В последние месяцы, когда шел предвыборный процесс, и сейчас, когда в думе Сургута происходят некоторые изменения, довольно много разговоров и вопросов о том, чем в принципе занимается наш муниципальный представительный орган. Чтобы максимально просто и доступно объяснить это сургутянам, я записал небольшое видео. Надеюсь, оно поможет вам оценить, насколько муниципальная дума важна для Сургута, и как решения депутатов могут влиять на жизнь города.