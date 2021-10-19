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​Зачем нужна и чем занимается дума Сургута // ВИДЕО

Что может и чего не может делать для города сургутская дума

​Зачем нужна и чем занимается дума Сургута // ВИДЕО
Фото из архива автора

В последние месяцы, когда шел предвыборный процесс, и сейчас, когда в думе Сургута происходят некоторые изменения, довольно много разговоров и вопросов о том, чем в принципе занимается наш муниципальный представительный орган. Чтобы максимально просто и доступно объяснить это сургутянам, я записал небольшое видео. Надеюсь, оно поможет вам оценить, насколько муниципальная дума важна для Сургута, и как решения депутатов могут влиять на жизнь города.


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19 октября в 20:58, просмотров: 175, комментариев: 0

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