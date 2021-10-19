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​Главный миф о киберспорте

Депутаты считают, что из-за киберспорта мы теряем «настоящих спортсменов». Это не так

​Главный миф о киберспорте
Фото t.me/GamersRoom

Продолжаем нелегкое дело народного просвещения в области компьютерных игр и киберспорта. На фоне невероятной победы российской команды TeamSpirit на чемпионате мира по Dota 2 (подробности и интересные факты об этом событии читайте здесь), некоторые люди, считающие себя экспертами, сочли необходимым высказать свои глубокие мысли на тему. Получилось не очень.

Цитирую депутата Госдумы и олимпийскую чемпионку Светлану Журову: «Конечно, ребята действительно трудились, старались. Они победили и заслуженно получили свои призовые. Молодцы. Только я не хочу, чтобы это приобретало массовый характер, потому что победа Team Spirit сейчас станет супербольшой рекламой для детей. Теперь желание появится абсолютно у всех. Ребята начнут понимать: «Если я буду сидеть и заниматься киберспортом, то добьюсь такого же успеха и получу огромную сумму денег». А мы этот процесс уже не остановим. Это вердикт.

Из-за киберспорта мы теряем будущих великих спортсменов, способных стать олимпийскими чемпионами. Очень жаль, но это их право выбора. Если они видят себя в киберспорте, никто не сможет заставить их заниматься чем-то другим. В конце концов, лучше уж киберспорт, чем хайповое блогерство. Это хотя бы подходит под спорт, хоть и без физической активности».

А теперь давайте о том, как дело обстоит на самом деле. Если вам кажется, что увлечение компьютерным спортом, переходящее на профессиональный уровень, превращает молодых людей в сколиозных дрыщей (или жирдяев, в зависимости от конституции и обстоятельств) с близорукостью и отсутствием социальных навыков, то поздравляю вас – вы либо депутат Госдумы Светлана Журова, либо находитесь в плену явно устаревшей мифологии.

Не буду отрицать – если молодой человек посчитает киберспортом ежедневное сидение за определенной компьютерной игрой по 12-14 часов в сутки без особых перерывов, то да, его шансы стать описанным выше субъектом резко повышаются. Именно поэтому в стране нужно поощрять развитие компьютерного спорта как системы.

Я сейчас буду вам говорить страшные и абсолютно неочевидные вещи, постарайтесь их осознать. Итак, если вы претендуете на звание киберспортсмена, желающего выиграть чемпионат мира по какой угодно дисциплине, то последнее, что вам нужно, это – кривая спина, плохое зрение, ожирение, слабые мышцы и отсутствие способности общаться. Потому что соревнования по компьютерному спорту (я это знаю по себе) – довольно жесткий марафон, к которому нужно подходить не только в отличной игровой, но и физической форме.

Ты должен быть готов сесть и показывать максимальный игровой класс в течение либо целого дня (на одном из очных турниров в Мегионе я, практически не вставая, играл с 10 до 22 часов), либо нескольких дней, но в относительно коротких и крайне напряженных сериях. Сможет ли человек, находящийся в плохой физической кондиции, это выдерживать? Сможет, но недолго и не очень эффективно – в конце дистанции, где происходят самые важные и ответственные матчи, он может просто выдохнуться и проиграть тупо из-за усталости. Поэтому профессиональные киберспортивные организации следят за здоровьем своих бойцов, и физическая активность у них – как правило, один из обязательных пунктов программы при тренировках и подготовке к соревнованиям.

Далее. Обычная игровая практика с утра до вечера (это многими по незнанию считается и даже называется тренировками) имеет отношение к наработке некоторых базовых навыков, но не далеко не всегда соотносится со спортом. Приведу аналогию: вы можете ходить в фитнес-клуб и, условно, по своему усмотрению отжиматься, качать пресс, тягать штангу – это, безусловно, сделает вас несколько здоровее. Но если ваша задача – эффективное преобразование своего тела, то вам нужна система тренировки. В киберспорте похоже – можно «задрачивать» игру по 14 часов в сутки, но в конечном итоге оказаться по уровню ниже, чем спортсмен, который работает по шесть-восемь часов – но с тренером, четкой системой, задачами, отработкой навыков, разбором полетов и так далее.

Ну, и социальные навыки. Сейчас это чуть ли не самое важное – по той причине, что подавляющее большинство популярных киберспортивных дисциплин – командные. Одиночных почти не осталось. Это значит, что игроки должны уметь взаимодействовать друг с другом, общаться вне игры и по ходу матча, понимать даже не с полу-, а с 1/8 слова, разруливать конфликты, если они зреют, не уходить в тильт (это состояние, когда человек начинает злиться из-за проблем в игре, из-за чего теряет концентрацию, совершает еще больше ошибок и еще сильнее злится) и так далее. Освоить эти «софт-скиллс» для многих спортсменов сложнее, чем даже получить высокий игровой уровень. Но приходится.

Резюмируя. Настоящий киберспорт – это никакой не «вердикт», как высказалась депутат Журова. Это серьезная система подготовки ребят. Там отлаженные механизмы тренировок, физической и психологической подготовки, отработки стратегий, аналитики собственных матчей и выступлений будущих соперников и так далее. Другое дело, что это работает на полную катушку в больших организациях и пока не приобрело массовый характер (условно, сейчас сложно найти качественную киберспортивную секцию, куда можно отдать ребенка), но это – дело ближайшего будущего. Тем более, с учетом красивой и важной победы TeamSpirit.

Так что если ваш ребенок рассматривает киберспорт как дело своего будущего – не стоит ему запрещать или, в виде другой крайности, пускать все на полный самотек. Лучше попытаться найти место, где ему помогут работать над собой системно, эффективно и разумно, либо хотя бы выстроить подобие подобной тренировочной механики с помощью открытых данных. К слову, даже если у него не сложится непосредственно спортивная карьера (не у всех получается стать звездами), то киберспорт дает много других интересных профессий: тренеры, судьи, комментаторы, аналитики, психологи, специалисты по проведению трансляций, event-менеджеры и еще много всего.

Не нужно бояться этой сферы деятельности, она ничем не хуже, а во многом даже лучших многих других. Просто пока не до конца систематизирована и не очень понятна депутатам. Это мы как-нибудь переживем.


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