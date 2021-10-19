Двери Московской соборной мечети открыты для всех

Для начала – немного статистики. В Москве проживает примерно 3 – 4 миллиона мусульман. На них приходится четыре суннитские мечети (их еще называют «татарскими») и одна шиитская («азербайджанская»). Одна из мечетей носит статус соборной. Когда я проезжал мимо этого величественного сооружения в районе проспекта Мира, всякий раз возникало желание побывать в нем. И вот мое желание сбылось.

Снаружи соборная мечеть напоминает культовые сооружения в Турции, и это сходство не случайное. Турки помогали в строительстве мечети в Москве, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принимал участие в ее открытии.

Пропускная система здесь примерно такая же, как в аэропорту. Сумки пропускают через металлоискатель, все металлические предметы из карманов полагается вынуть. Вероисповедание на входе не спрашивают. Через пропускник мы попадаем на соборную территорию.

Сама соборная мечеть кроме двух традиционных входов – для женщин и мужчин – имеет третий, для туристов. Нас предупреждают, что входить в помещение нужно с правой ноги. На входе предлагают снять обувь и надеть защитные маски на лицо (мера от коронавируса). Кто одет не по форме, может надеть специальный балахон.

Наша экскурсия начинается с подъема на минарет. Мягкое ковровое покрытие ручной работы скрадывает шаги, но при входе на крутую металлическую лестницу внутри минарета вновь приходится обуваться – здесь ковров уже нет. Минарет имеет высоту более 70 метров, но мы поднимаемся не на самую вершину, а на смотровую площадку на высоте сорока метров. Крыша соседней пятиэтажки видится с такой высоты где-то внизу.

Внутреннее убранство мечети поражает своей красотой. Здесь красиво все – и роспись на стенах, и белые декоративные балконы, и огромнейшая хрустальная люстра, свисающая с потолка. В качестве дани коронавирусной эпохе ковровое покрытие на полу размечено для соблюдения во время молитвы безопасной дистанции. Огромные двухуровневые молитвенные залы освещаются естественным светом.

Мечеть может принять одновременно примерно десять тысяч верующих. Но сейчас молящихся в залах нет, и свободный от службы имам сидя на возвышении читает Коран.

На третьем этаже расположен музей ислама. Здесь можно увидеть макет мечети, на котором экскурсовод показывает, какую часть от современного сооружения составляла старая соборная мечеть, располагавшаяся на этом месте ранее.

На нескольких стендах представлена священная книга мусульман – Коран. Одному из экземпляров уже 116 лет. Глядя на книги разных годов выпуска, можно увидеть, как менялись со временем шрифт и оформление страниц.

Еще один стенд предлагает вниманию туристов различные переводы Корана. Мусульмане считают, что Аллах даровал пророку Мухаммеду священное писание на арабском языке, и только на этом языке и может быть настоящий Коран. Что касается переводов священного писания, то они считаются не Кораном, а толкованием Корана на том или ином языке. Эта точка зрения не лишена логики, поскольку в арабском языке 12 миллионов слов, и ни один перевод не может претендовать на точность и полноту.

Но самый ценный экспонат в коллекции музея – волос пророка Мухаммеда, который, как говорят служители музея, можно увидеть во время мусульманских праздников.

На территории мечети стоит и висит несколько ящиков для сбора добровольного пожертвования – садаки. А вот ящик для обязательного пожертвования (закят) я заметил только один. Закят вносится один раз в год и составляет одну сороковую часть (2,5 процента) от доходов правоверного. Должен ли правоверный предъявлять при выплате закята банковские выписки, интересуются туристы. «Зачем, - пожимает плечами экскурсовод, - Аллах и так видит все».

На прощание нам дарят сладкий подарок – чак-чак и дисконтную карту для магазина мусульманских товаров. Так что с этой картой можно прийти сюда еще – двери соборной мечети открыты для всех.