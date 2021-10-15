Сургут страшно болен. Его излечение зависит от нас, его жителей

Буду откровенным. Несмотря на то, что я прожил в Сургуте более 40 лет, за все это время он так и не стал для меня ни родным, ни любимым. А так как я не молод, не богат и не легок на подъем, скорее всего, мне придется доживать именно здесь. Поэтому мое нытье продиктовано исключительно практическими мотивами – прожить, сколько мне бог отмерил в более менее приемлемых условиях.

По словам медицинских работников, первый этап лечения не возможен без осознания самим пациентом, что он болен. А наш город болен, причем болен несколько десятилетий, и его архитектурное, культурное состояние резко ухудшается. Качество человеческого капитала стремительно падает, но что действительно важно, проживание в городе все больше раздражает, мучает, становится опасным для психического и физического здоровья.

Блаженны молодые и умные. Для них открыт весь мир, но что делать нам, тем, кто обречен остаться запертым в городе, где балом правят алчные застройщики и циничные чиновники, наносящие удар по благополучию жителей под рассказы о «доступном жилье», «устойчивом развитии» и, самое вопиющее – «наш город вошел в рейтинг самых-самых, супер-пупер». Причем след всех этих сладкоголосых увещевателей простывает в то же мгновение, как в Сургуте для них закрывается кормушка. В этом случае они стремглав несутся на ПМЖ к своим семьям, которые давно уже балдеют в других городах или странах.

Так еще раз – что же нам делать для того чтобы – нет, не начинать развитие, это уже невозможно, процессы разложения зашли слишком далеко – хотя бы остановить стремительность разрушения.

Нужно, набравшись мужества осознать масштабы катастрофы. Понять свою апатию и слабость. Признать и полностью принять свою ответственность за происходящее. Просто, ясно и точно описать происходящее. Поэтому заранее прошу прощения, если написанное ниже покажется вам излишне долгим разжевыванием и так очевидных истин.

Мы люди

Что делать, мы всего лишь люди. Самое ценное, что у нас есть – это жизнь. Жизнь, в которой нам бы хотелось больше радоваться, быть спокойными, по возможности, счастливыми. Избегать страданий, раздражения и стрессов.

И да, для нормального функционирования, нам, людям, живущим в городах необходима некоторая городская инфраструктура. Дома, пригодные для жизни, дороги пригодные для передвижения, школы, безопасные для здоровья, наших детей, поликлиники в которых лечат и в которые можно попасть. Спортивные объекты, парки, места культурного отдыха. В общем, все то, без чего жизнь современного человека немыслима. Причем вся эта инфраструктура должна быть в известном количестве и определенного качества. Иначе проживание в таком городе для нас, для людей, становится некомфортной, мучительной, опасной для жизни и здоровья.

Старые микрорайоны

Быть может, чрезмерная острота восприятия мной описываемой ситуации заключается в том, что я всю свою жизнь прожил в старом, еще советском микрорайоне. Если конкретно, в доме на улице Бахилова, 11. Перед моим домом один детский сад, другой – сзади, а сбоку школа №1. Поэтому когда я заезжаю в какое-нибудь «Возрождение» у меня начинается паника от нависающих надо мной каменных гор.

И если вы заедете в похожие на мой старенький микрорайон, то обнаружите, что несколько рядом стоящих домов обязательно чередуются детским садом или школой. И это не монструозные высотки, а всего лишь пятиэтажки.

Так в чем же дело? Неужели партийная номенклатура Советского Союза так заботилась о своих гражданах? Да нет, конечно, просто товарищи понимали, что если вы хотите от человека хоть какой-то производительности, нужно обеспечить его по минимуму самым необходимым.

Сургут не резиновый

Взглянем на город с экономической точки зрения. Упростив до некоторой степени его можно сравнить с производственным предприятием, которое естественным образом имеет свою емкость в части работников. Меньше предприятие не справится, больше разорится.

С учетом всех производственных мощностей на дынный момент предельная емкость в рабочей силе составляет максиму 150 тысяч. Кстати в 1982 примерно столько жителей было в Сургуте. С учетом динамичного развития торговли и сферы услуг прибавим еще 100 тысяч. Итого, оптимальное количество жителей, исходя из экономических ресурсов, 250 тысяч человек, максимум 300, но это уже верхняя планка. Таким образом, без наращивания крупного производства, дополнительное количеств жителей будет разрушительно действовать на экономику города.

Теперь об инфраструктуре. В целом, начиная с развала Советского Союза, развитие социальной инфраструктуры остановилось. Где-то, как с детскими садами, более или менее, где-то, как со школами и поликлиниками, откровенная катастрофа. За все время с 90-х годов в Сургуте построено только несколько школ, хотя население увеличилось с 260 тысяч в 1990 году до 450 тысяч (по заявлениям администрации города) в 2019-м. За последние пять лет построена только одна школа, хотя жилой площади за тот же период сдано более 1 млн кв.м. На данный момент потребность в школах составляет 20 объектов, то есть ровно половину от того, что есть сейчас (около 40 школ).

Как строительное лобби убивает город

Что бы там не ныли застройщики о своей трудной доле, нужно понимать, что строительство многоэтажных человейников без необходимой инфраструктуры – это безумно рентабельная штука. В отрасли крутятся триллионы рублей, а строительное лобби продавливает сомнительные инициативы, которые за счет денег налогоплательщиков стимулируют спрос за счет разных халявных программ.

В результате возможность держать цену квадратного метра в «гетто» на приемлемом уровне, а также «жилищной халявы», в город хлынули толпы неквалифицированных, неграмотных, а часто и агрессивных выходцев из депрессивных регионов нашей страны и ближнего зарубежья.

Однако Сургут для них тоже оказался не «Эльдорадо». В градообразующих предприятиях их не ждут, там люди работают всю жизнь, семьями, в органах власти та же ситуация. Остается перебиваться случайными заработками.

Таким образом, у нас собралось около 150 тысяч условно «лишних», не нужных городу людей, обложенными ипотеками, кредитами и другими обязательствами, которые мучаются сами и мучают других, в том числе и тем, что обрушились на социальную инфраструктуру, которая и без них кое-как работает.

Пойма

Давайте покажу на примере. На перекрестке Югорского тракта и улицы Энергетиков, прямо на берегу Оби, компания «Сибпромстрой» возводит очередной ЖК «Пойма-5». Чуть дальше, в микрорайоне 27А, который сразу за «Возрождением» еще планируется человейники. Не доезжая до ЖК «Пойма-5», на территории в 74 гектара, тоже уже все распланировано под жилую и коммерческую застройку. Кто-то спросит: но там же вроде этот мегапроект НТЦ под предводительством Ильи Кандакова? Ну да, и уже официально две трети этого проекта отданы под жилье и коммерцию. А вопрос об образовательной части отпадет как-нибудь сам собой, как засохший лист. И через несколько лет на всей этой территории будут тоже гетто разного уровня комфорта.

А теперь представьте, что утром со всех этих районов на объездную дорогу выезжают машины. Пожалуй, через несколько лет мы забудем о том что объездная, по крайней со стороны речного порта, более или менее свободна. Тут будет ровно как в 38-м микрорайоне в час пик.

Теперь о школах. Уже становится традицией, что первого сентября, выпуская сюжеты, ведущие разных каналов как-будто соревнуются друг с другом, обыгрывая на разные лады рекорды по количеству первых классов в одной школе. В этом году дошли до буковки «Т» в названии класса. Как я уже говорил, за пять последних лет построена только одна школа. И, очевидно, динамика будет примерно такой же. А это означает, что дети с новых мега-ЖК пойдут в те же старенькие школы, что даст возможность корреспондентам резвится и дальше, перебирая буковки до «Я». Однако тут веселого мало, так как переполненные классы – это не только невозможность получения качественного образования, но, что гораздо важнее, – прямая угроза психическому и физическому здоровью ребенка.

Здравоохранение. Если со школами беда, то с локальной медициной просто катастрофа. Несколько лет назад я беседовал с главным врачом второй поликлиники. Она рассказывала о том, что ее учреждение, которое было построено в 80-х и было рассчитано на 17 тысяч жителей, теперь обслуживает 70 тысяч человек. А все разговоры о строительстве новой поликлиники возле «Росича» так и остаются разговорами больше десяти лет.

Как вы думаете, куда будут ходить лечится еще несколько десятков тысяч человек из строящихся ЖК в пойме Оби? Ответ очевиден, больше-то некуда.

Стратегия. Обещания. Реальность

Югорский тракт был введен в эксплуатацию примерно в то же время, когда была принята первая стратегия Сургута (в 2009 году). С тех пор я только и слышал, что Югорский тракт должен стать местом сосредоточения современной архитектуры. А уж сколько было разговоров о том, как нам повезло, что наш город стоит на одной из самых могучих рек на земле. И, конечно, берега должны быть благоустроены красивой набережной, общественными пространствами и зонами рекреации. Но это все на словах. В реальности уже очевидно, что большая часть поймы нарезана и роздана под высотки.

Таким образом, градостроительная политика, проводимая властями Сургута, по моему мнению, на протяжении многих лет:

– действует разрушительно на развитие города, превращая его в город гастарбайтеров;

– доставляет дискомфорт, а часто и страдание горожанам;

– создает угрозу жизни и здоровью взрослых и детей.

Как поступить

Наверно за несколько десятков лет мы с вами убедились, что жаловаться, ныть и устраивать общественные истерики, может, и помогает решить какую-то локальную проблему, но точно не меняет принципы градостроительной политики в нашем городе. На мой взгляд, тут помогут действия, приводящие к увеличению издержек для субъектов, принимающих решения, которые наносят удар по благополучию жителей. Ну, к примеру, потере сотен миллионов рублей для строителей или конец карьеры, а лучше посадка для чиновника. Однако без мощного и последовательного общественного давления такого в нашей стране добиться невозможно.

В последнее время в качестве инструмента общественного давления все чаще используются петиции, собираемые в интернете. Созданы даже специальные платформы, крупнейшая из которых – Сhange.org.

Мне показалось, что стоит попробовать. Однако в таких проектах количество имеет значение. Чем больше подписей соберет петиция, тем большим инфоповодом будет данная акция, тем чаще крупные СМИ будут обращать внимание на поднимаемую проблематику. Тем сложнее власти будет отмахнуться от поднимаемого вопроса.

И если нам удастся собрать достаточное количество подписантов петиции, это поможет надавить на надзирающие и контролирующие органы для, например, проведения проверки о законности разрешения на строительство ЖК «Пойма-5», на берегу Оби. И, кто знает, может быть, строительство будет приостановлено или остановлено вовсе. А это, в свою очередь, хороший стимул для субъектов, участвующих в схемах, задуматься – стоит ли в следующий раз наносить сокрушительные удары по комфорту горожан и подвергать опасности их жизнь и здоровье.

Подпишите петицию!