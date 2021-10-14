Почему в Югре стало больше очередей в поликлиниках

Актуальное ковидное. За последнюю неделю увеличилось в полтора раза число жалоб на очереди в поликлиниках, перенос сроков плановой госпитализации в больницы для обследований и операций.

Очевидно: система здравоохранения округа работает со значительной перегрузкой. В два раза за октябрь возросли вызовы скорой помощи, в 2,5 раза увеличилось число пациентов на стационарном лечении в ковидных госпиталях. Только за 12 октября в ковидные отделения госпитализированы 190 югорчан! Цифры заболевших превышают показатели первой волны 2020 года.

К сожалению, только треть югорчан прошли за минувший год вакцинацию от ковида. Это основная причина резкого роста числа заболевших ковидом в сентябре и октябре.

Вместе с тем, мы не останавливаем оказание плановой помощи в больницах и поликлиниках автономного округа, сохранили оказание стоматологической помощи, профилактическую «нековидную» работу: только от гриппа за минувший месяц прививки выполнены уже 308 889 жителям Югры всех возрастов.

Сегодня доступность и своевременность помощи онколога, кардиохирурга, педиатра для наших близких и родных зависит не только от системы здравоохранения. Ключевым стало понимание каждым собственной ответственности за доступность медицинской помощи. Масочный режим, ограничение массовых мероприятий и ключевое, самое важное – своевременная вакцинация и ревакцинация каждого.

Мы еще увеличим количество бригад скорой помощи, работающих 24/7/365, мы изменим часы работы поликлиник, мы обеспечим круглосуточную работу КТ-центров. Мы заботились и будем заботиться о том, чтобы вы не заболели, а, заболев, получили необходимую помощь быстро и качественно!

Уважаемые югорчане!

Сделайте вовремя прививку, соблюдайте масочный режим, убедите ваших близких и друзей сделать прививку от ковида. Уверен, это кратно снизит риск тяжелого течения ковида и сделает доступнее «нековидную» медицинскую помощь в поликлиниках и больницах. Для вас, ваших коллег, родных, друзей! Берегите себя!