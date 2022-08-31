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Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал

Первый в истории Сургута визит главы государства

Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев во время встречи с работниками Сургутской ГРЭС. 1985 год

От редакции. Накануне умер первый и последний президент Советского Союза Михаил Горбачев. По этому поводу мы вспоминаем его приезд в Сургут в 1985-м: материал о событии мы публиковали в 2021-м.

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1985 год жителям Сургута запомнился встречей на городской площади с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Сергеевичем Горбачевым, где он был отмечен (особенно сургутянками) как очень обаятельный, приятный человек.

Генеральный директор ОАО «Аэропорт Сургут» Евгений Дьячков помнит, как к приезду московского гостя «вылизывали и здание аэровокзала, и прилегающие к нему территории. За один месяц — аккурат к приезду генсека — построили дорогу в аэропорт. Наверное, если бы Горбачев не приехал, она еще бы долго ждала своего звездного часа».

Для всех силовых структур в этот день был объявлен усиленный режим несения службы. Въезды в город были перекрыты даже с месторождений.

К приезду Михаила Сергеевича Сургут готовился серьезно. С теми, кому предстояло непосредственно общаться с генсеком, КГБисты проводили профилактическую работу. «Много вопросов не задавать, не жаловаться», — говорили чекисты.

«В процессе подготовки к встрече с главой страны нам сообщили, что у Горбачева бронированная машина с низкой посадкой, — рассказывал экс-директор ГРЭС Владимир Губачев, — поэтому срочно сгладили все кочки, в частности подточили два железных переезда. Их сделали так идеально, что машины просто пролетали над ними. И теперь, проезжая через переезды, все водители благодарят Горбачева, из-за которого и наступила такая благодать.

В тот год, когда приехал Горбачев, он как раз начал антиалкогольную компанию. При встрече с энергетиками он спросил: «Ну и как вам без спиртного? Все хором отвечали: «Хорошо!» Но после отъезда Горбачева, конечно же, выпили. Надо же было снять усталость, ведь переволновались все очень сильно».


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02 марта 2021 в 14:45, просмотров: 3339, комментариев: 4
Комментарии:
Маня
02 марта 2021 в 15:21
Сегодня Михаилу Сергеевичу исполнилось 90 лет, с чем и поздравляем!
Лубягин Игорь
02 марта 2021 в 15:34
" Надо же было снять усталость, ведь переволновались все очень сильно»." Типичная Сургутская холуйня. Волноваться и благовосторженно дрожать - это так по-Югорски! Перед Горбачём, потом перед ЕБН, перед Комарихой, перед Хутиным. Лишь бы дрожать и волноваться! Поэтому Югра всегда была лояльной.
Аванес
02 марта 2021 в 16:39
А чё не вспомнили, что в аккурат перед приездом закопали котлован со сваями, готовый под строительство Авроры, дескать, некрасиво)). Потом заново рыли. Ещё в магазинах появилась колбаса двух видов, варёная и копчённая.....На один вечер.
вера
02 марта 2021 в 23:31
он то все и испортил
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