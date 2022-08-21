Рассказываем, какие страны еще выдают россиянам визы и какие документы надо собрать

В ЕС обсуждают возможность запретить россиянам получать визы. Однако на сегодняшний день все еще существует перечень стран, в которые можно получить разрешение на въезд. Рассказываем, какие это страны и какие документы необходимо подать.

Перечень документов для получения шенгенской визы:

заявление;

проездной документ (например, загранпаспорт)2;

фотографии;

документы об оплате визового сбора;

медицинская страховка;

копия внутреннего паспорта.

Для несовершеннолетних граждан:

копия свидетельства о рождении;

согласие родителя или законного опекуна, если несовершеннолетний путешествует один или в сопровождении одного из родителей3;

копия действующей Шенгенской визы родителя (родителей), путешествующего (-щих) с несовершеннолетним, для которого виза не запрашивалась одновременно с родителем (родителями).

Страны, где еще можно получить шенгенскую визу

Испания

Срок рассмотрения документов — около 2 недель с момента подачи. Процесс подачи достаточно сложный. На сайте нужно указать почту и номер телефона. На почту приходит ссылка, по СМС — буквенный код, нужно перейти по ссылке и записать код цифрами. После внесения паспортных данных и выбора даты появится возможность подтвердить запись.

При этом сайт отслеживает активность с одного IP-адреса и блокирует пользователей, которые заходят слишком часто. Поэтому для проверки статуса своей заявки приходится использовать VPN.

Визы чаще всего выдают на 2 года, но все зависит от ваших предыдущих виз и поездок. Некоторым выдают визу и на 5 лет.

Португалия

Многократные визы выдают при условии, что у заявителя уже были шенгенские визы от 2 лет, желательно выданные Португалией. Система записи идентична испанской, документы принимает та же компания, список стандартный.

Италия

Процедура гораздо проще, чем у испанцев: активных пользователей не блокируют, не просят подтвердить телефон и почту. С помощью агентств можно подать документы в течение недели, личное присутствие заявителя не требуется, если он уже сдавал отпечатки пальцев за последние 5 лет. Рассмотрение заявки в любом случае занимает 3–4 недели.

Франция

Стабильной записи нет, нужно мониторить ситуацию, это может занять до 2 месяцев. Чуть проще тем, у кого уже были визы Франции от 2 до 5 лет, которые окончились не ранее 2020 года. Подача от агентства или с оплатой дополнительных услуг стоит неоправданно дорого и все равно может занимать около месяца до момента подачи и далее еще 2 недели на рассмотрение. Получить визу до 5 лет в этой стране куда вероятнее, чем в других странах.

Германия

Срок рассмотрения стандартный, 5–7 рабочих дней. Список документов также классический. Немцы наиболее благосклонны: могут выдавать визы до 5 лет, особенно, если у вас уже были долгосрочные визы.

Финляндия

С 1 сентября страна намерена в 10 раз сократить число выдаваемых россиянам туристических виз. Велик риск получить необоснованный отказ. Нюансов в перечне необходимых документов нет.

Греция

Срок рассмотрения — 3–6 рабочих дней. Нужно продемонстрировать полностью оплаченные билеты. С помощью агентства подача возможна за неделю даже без личного присутствия, но это незначительно ускоряет процесс и не влияет на итог: в случае с Грецией проще подавать документы самостоятельно.

Венгрия

Срок рассмотрения документов обычно составляет 3–5 рабочих дней. Однако могут попросить билеты и подтверждение оплаченного проживания. За все это Венгрия награждает визами строго на даты поездки — даже если вы идеальный кандидат с хорошей визовой историей, множеством штампов и большим остатком на депозите в банке.

Австрия, Норвегия, Словения

Эти страны выдают визы, но у них завышенные требования к списку документов. Стоит заниматься оформлением, если поездка планируется именно в эти страны.